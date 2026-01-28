Juventude vai enfrentar clube do Norte na segunda fase da Copa do Brasil

O sonho do bicampeonato do Juventude na Copa do Brasil em 2026 começará a partir da segunda fase, em jogo único, a ser disputado no Estádio Alfredo Jaconi. Em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quarta-feira (28), definiu-se que o primeiro adversário do Alviverde na competição sairá do confronto entre Galvez-AC e Guaporé-RO.
As datas-base para a realização desta etapa do torneio estão inicialmente previstas para os dias 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março.
Campeão em 1999, o Juventude participará pela 25ª vez da Copa do Brasil. A competição nacional teve início em 1989. No ano passado, o Verdão caiu na primeira fase, com a derrota por 1 a 0 para o Maringá, no Paraná.
Fórmula e calendário da Copa do Brasil
A Copa do Brasil de 2026 será a maior da história. Com 34 equipes a mais do que na última edição, o torneio reunirá 126 clubes de todas as regiões do país. A partir deste ano, a competição dará duas vagas à Libertadores: classificação direta ao campeão, como já acontece, e indireta ao vice.
- Primeira fase: 18 e 19 de fevereiro, em jogos únicos
- Segunda fase: 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março, em jogos únicos*
- Terceira fase: 11 e 12 de março, em jogos únicos
- Quarta fase: 18 e 19 de março, em jogos únicos
- Quinta fase: 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta)
- Oitavas de final: 1º e 2 de agosto (ida) e 5 e 6 de agosto (volta)
- Quartas de final: 26 e 27 de agosto (ida) e 2 e 3 de setembro (volta)
- Semifinais: 1º de novembro (ida) e 8 de novembro (volta)
- Final: 6 de dezembro, em jogo único
*Quando entram Caxias e Juventude