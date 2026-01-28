Juventude vai enfrentar clube do Norte na segunda fase da Copa do Brasil

Time de Maurício Barbieri jogará em casa na segunda fase da Copa do Brasil. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O sonho do bicampeonato do Juventude na Copa do Brasil em 2026 começará a partir da segunda fase, em jogo único, a ser disputado no Estádio Alfredo Jaconi. Em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quarta-feira (28), definiu-se que o primeiro adversário do Alviverde na competição sairá do confronto entre Galvez-AC e Guaporé-RO.

As datas-base para a realização desta etapa do torneio estão inicialmente previstas para os dias 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março.

Campeão em 1999, o Juventude participará pela 25ª vez da Copa do Brasil. A competição nacional teve início em 1989. No ano passado, o Verdão caiu na primeira fase, com a derrota por 1 a 0 para o Maringá, no Paraná.

Fórmula e calendário da Copa do Brasil

A Copa do Brasil de 2026 será a maior da história. Com 34 equipes a mais do que na última edição, o torneio reunirá 126 clubes de todas as regiões do país. A partir deste ano, a competição dará duas vagas à Libertadores: classificação direta ao campeão, como já acontece, e indireta ao vice.

Primeira fase: 18 e 19 de fevereiro, em jogos únicos

18 e 19 de fevereiro, em jogos únicos Segunda fase: 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março, em jogos únicos*

25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março, em jogos únicos* Terceira fase: 11 e 12 de março, em jogos únicos

11 e 12 de março, em jogos únicos Quarta fase: 18 e 19 de março, em jogos únicos

18 e 19 de março, em jogos únicos Quinta fase: 22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta)

22 e 23 de abril (ida) e 13 e 14 de maio (volta) Oitavas de final: 1º e 2 de agosto (ida) e 5 e 6 de agosto (volta)

1º e 2 de agosto (ida) e 5 e 6 de agosto (volta) Quartas de final: 26 e 27 de agosto (ida) e 2 e 3 de setembro (volta)

26 e 27 de agosto (ida) e 2 e 3 de setembro (volta) Semifinais: 1º de novembro (ida) e 8 de novembro (volta)

1º de novembro (ida) e 8 de novembro (volta) Final: 6 de dezembro, em jogo único