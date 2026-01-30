Juventude encerra preparação para duelo com o Grêmio: veja a provável escalação

Jandrei é o goleiro titular do Verdão na temporada. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude realizou na manhã desta sexta-feira (29) o último treinamento antes do duelo com o Grêmio, na Arena, pela sexta rodada do Gauchão 2026.

E o técnico Maurício Barbieri deverá repetir a equipe titular que goleou o Monsoon. O desfalque seria o lateral-esquerdo Patryck Lanza. O jogador foi punido por quatro jogos de suspensão por fazer gestos ofensivos à honra da arbitragem na partida com o Inter-SM. O clube ingressou no TJD-RS com pedido de efeito suspensivo, que foi confirmado no fim da tarde. Com isso, ele será o titular neste sábado (31), às 16h30min, na Arena.

A equipe deve iniciar com: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Lucas Mineiro, Pablo Roberto, Mandaca e Patryck Lanza; Taliari e Alisson Safira.

A delegação alviverde viajou até Porto Alegre após o almoço e ficará concentrada na Capital para a partida de sábado. Messias, Lucas Mineiro e Iba Ly são os atletas que estão pendurados com dois cartões amarelos e podem vir a ser desfalques nas quartas de final do Estadual caso recebam uma nova advertência diante do Grêmio.