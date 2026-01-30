Juventude consegue efeito suspensivo e terá lateral titular contra o Grêmio

Atleta marcou um dos gols da vitória sobre o Monsoon. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude conseguiu o efeito suspensivo junto ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) e terá o lateral-esquerdo Patryck Lanza na partida deste sábado (31), contra o Grêmio, pela última rodada da primeira fase do Gauchão.

O jogador foi punido na quarta-feira (28) com quatro jogos de suspensão pelo gesto de roubo feito após ser expulso na partida contra o Inter-SM, pela terceira rodada do Estadual.

Lanza foi denunciado nos artigos 254 e 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que dizem respeito ao emprego de força incompatível ao padrão e a ofensa da honra por fato relacionado diretamente ao desporto, respectivamente.

Pelo lance da expulsão, Lanza pegou um jogo de suspensão, já cumprido. Pelo gesto, a decisão unânime foi de punição por quatro partidas. Assim, Lanza só voltaria a atuar em uma eventual final do Gauchão, caso o Juventude avance até lá.