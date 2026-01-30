Juventude confirma contratação de lateral-direito do Santos

O Juventude oficializou a contratação do lateral-direito Nathan Santos, 24 anos. Ele chega ao Alfredo Jaconi por empréstimo junto ao Santos até o final de 2026. Na temporada passada, o jogador conquistou o acesso para a Série A defendendo o Remo.
Com o nome publicado no BID da CBF, o atleta já está à disposição do técnico Maurício Barbieri para a sequência da temporada. Natural do Rio de Janeiro, Nathan iniciou sua formação nas categorias de base da Portuguesa (RJ) e, ainda na base, transferiu-se para o Vasco.
Após passagem pelo clube carioca, teve sua primeira experiência no futebol europeu, atuando pelo Boavista, de Portugal. Em 2022, foi contratado pelo Santos, onde atuou ao longo de duas temporadas. Depois foi emprestado ao Famalicão, de Portugal.
Em 2024, retornou ao Brasil para defender o Inter, onde teve pouca minutagem em campo, participando apenas de quatro jogos.
Contratações em 2026:
Goleiro: Pedro Rocha
Laterais: Raí Ramos, Nathan e Patryck Lanza
Zagueiros: Gabriel Pinheiro e Messias
Maio-campistas: Lucas Mineiro, Iba Ly, Léo Índio, Pablo Roberto e Raí Silva.
Atacantes: Manuel Castro, Juan Cristian, Marcos Paulo, Ray Breno e Alisson Safira.