Juventude busca empate com o Grêmio e encara o São José nas quartas de final do Gauchão 2026

Já garantido nas quartas de final e lutando pela primeira posição do Grupo A, o Juventude enfrentou o Grêmio, pela última rodada da fase classificatória do Gauchão. No confronto deste sábado (31), na Arena, em Porto Alegre, o Verdão empatou com o Tricolor por 1 a 1. No último lance, nos acréscimos, Juan Christian marcou para o Papo.
Com o resultado, o Ju se classifica às quartas de final em segundo lugar do Grupo A, com 12 pontos, com a segunda melhor campanha geral. O Alviverde segue sendo o único time invicto na competição.
Na próxima fase, vai enfrentar o São José, em jogo único no Estádio Alfredo Jaconi, no próximo final de semana.
Preservando o zagueiro Messias e o volante Lucas Mineiro, pendurados com dois cartões amarelos, Maurício Barbieri manteve o esquema 3-5-2, que vem utilizando ao longo do Estadual.
Na Arena, água com açúcar
Com um público baixo, de menos de 14 mil pessoas, o Juventude mostrou encaixe na equipe titular, e foi firme nos desarmes sobre o Grêmio no começo da partida. O primeiro chute a gol aconteceu aos seis minutos, com Noriega batendo de fora da área para a defesa segura de Jandrei.
Aos 14, Rodrigo Sam foi de encontro a Willian e o árbitro marcou falta, praticamente de frente para o gol. Na cobrança, o goleiro alviverde defendeu. Aos 27, o Ju chegou com Paulo Roberto, que cruzou buscando Safira e Taliari, mas a bola parou nas mãos de Grando.
Em um primeiro tempo morno, sem perigo de gol para ambos os times, o Papo soube se defender e evitar as chances do ataque do time de Porto Alegre.
Gols no fim
Na volta do intervalo, Barbieri manteve a escalação inicial, enquanto Luís Castro promoveu quatro mudanças e colocou mais titulares em campo.
Logo aos quatro minutos, em duas divididas seguidas, a briga se instaurou na Arena. Com o auxílio do VAR, Eduardo Bastos expulsou Arthur, do Grêmio, por atingir Rodrigo Sam no rosto, e Gabriel Pinheiro, do Juventude, pela discussão e por segurar o pescoço do volante da equipe da Capital.
Depois de uma longa paralização, o Grêmio chegou com perigo. Aos 14, Monsalve arriscou de longe e chutou forte, mas a bola passou por cima da goleira.
O treinador alviverde promoveu duas mudanças e colocou o time para o ataque. Aos 23, Juan Christian recuperou a bola e chutou no canto do gol, para a defesa de Grando. Três minutos depois, Patryck Lanza levantou para Mandaca, que estava sozinho na área, mas cabeceou para fora do gol.
Aos 36, Patryck Lanza sofreu uma falta ao lado da grande área. Raí Ramos explodiu na barreira e o Papo não conseguiu aproveitar o rebote.
Apesar de melhor na etapa final, o Ju não foi eficaz nas oportunidades que teve e, aos 40, o ditado do "quem não faz, leva" apareceu. Amuzu passou para Monsalve, que ganhou de Rodrigo Sam, chutou de fora da área e fez um golaço, no ângulo de Jandrei.
Aos 53 minutos, no apagar das luzes, veio o empate. Raí Ramos cobrou o escanteio curto para Juan Christian, que driblou o defensor do Grêmio e chutou no canto, no contrapé de Grando, empatando o placar.
FICHA TÉCNICA
Gauchão — 6ª rodada
Grêmio x Juventude
Arena do Grêmio
Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha (Gabriel Mec, aos 26/2º), Balbuena, Viery e Caio Paulista; Noriega, Tiago (Arthur, int.) e Willian (Monsalve, int.); Pavón, Roger (Amuzu, int.) e André Henrique (Carlos Vinícius, int.). Técnico: Luís Castro.
Juventude: Jandrei; Gabriel Pinheiro, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Raí Ramos, Léo Índio (Raí Breno, 45/2º), Pablo Roberto (Manuel Castro, 19/2º), Mandaca (Iba Ly, 44/2º) e Patryck Lanza; Taliari (Juan Christian, 19/2º) e Alisson Safira (Galego, 35/2º). Técnico: Maurício Barbieri.
Gols: Monsalve (G), aos 40min, e Juan Christian (J), aos 53min, no segundo tempo
Amarelos: Gabriel Taliari (J), Léo Índio (J), Galego (J); Carlos Vinícius (G), Luís Castro (G); Luís Castro (G).
Expulsões: Gabriel Pinheiro (J); Arthur (G), Pavon (G).
Árbitro: Eduardo Fernandes Bastos, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Maurício Penna. Quarto árbitro: Tiago Stoduto. VAR: Rodrigo Brand da Silva.