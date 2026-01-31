Esportes

1 a 1
Notícia

Juventude busca empate com o Grêmio e encara o São José nas quartas de final do Gauchão 2026

Em um jogo fraco e com poucas chances, equipes marcaram no fim do segundo tempo. Juan Christian igualou o placar nos acréscimos.

Camila Corso

