Esportes

Segundo dele
Notícia

"Eu só quero ajudar o Juventude, seja em 10 minutos ou em 100", diz atacante que marcou o gol do empate na Arena

Juan Christian balançou as redes aos 53 minutos do segundo tempo e fez o time manter a invencibilidade na competição

Camila Corso

