"Eu só quero ajudar o Juventude, seja em 10 minutos ou em 100", diz atacante que marcou o gol do empate na Arena

Atleta chegou ao Juventude com contrato até 2027. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Na última rodada da primeira fase do Gauchão 2026, o Juventude empatou em 1 a 1 com o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre. No duelo deste sábado (31), o atacante Juan Christian marcou o gol alviverde, aos 53 minutos do segundo tempo.

Com 24 anos, Juan chegou ao Ju no início da temporada, com contrato até 2027. Ainda reserva na equipe de Maurício Barbieri, vem trazendo mais dinamismo dentro de campo com suas entradas no segundo tempo.

— O grupo é muito bom, tem muitas peças boas e quem o professor escolhe vem conseguindo fazer um bom papel. Bom saber que tenho a confiança e vou seguir trabalhando cada vez mais para ter uma minutagem maior. Eu só quero ajudar o Juventude, seja em 10 minutos ou em 100 — disse o camisa 70.

Contra o Monsoon, na goleada por 3 a 0, o paulista fez seu primeiro gol com a camisa do Papo. No clássico contra o Grêmio, balançou as redes novamente, garantindo o empate que manteve a invencibilidade alviverde na competição.

— Eu costumo fazer essas jogadas, já tinha feito no clássico, e contra o Monsoon também acabei fazendo gol. O Amuzu encurtou um pouco a batida, acho que ele imaginou que eu poderia chapar e eu acabei conseguindo virar o pé e peguei um pouco o Grando desprevenido. Fui feliz na finalização — explicou.

Agora, o Verdão enfrenta o São José nas quartas de final. O jogo único acontece no Estádio Alfredo Jaconi, no próximo final de semana.