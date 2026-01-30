"Estamos aqui para quebrar metas": Wellington Reis projeta fim de tabu e liderança do Caxias contra o Inter

Volante Wellington Reis é um dos reforços desta temporada. Vitor Soccol / Caxias / Assessoria

O Caxias entra em campo neste sábado (31) com o objetivo de acabar com um tabu de oito anos. É o período sem vitórias sobre o Inter no Estádio Centenário. A última foi em 2018, na primeira fase do Gauchão.

O jogo, que inicia às 16h30min, vale a liderança do Grupo B para o Grená e também pode marcar a despedida do técnico Fernando Marchiori, que recebeu uma proposta do XV de Piracicaba.

Para superar o time da Capital, o treinador contará com o retorno do volante Wellington Reis. O atleta foi o convidado especial do programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, nesta semana. O jogador analisou o momento do Caxias e não fugiu da responsabilidade de encerrar o incômodo jejum sem vitórias sobre o Colorado.

— É importante. No esporte que nós praticamos, nós estamos aí sempre para quebrar metas, ultrapassar metas. E quem sabe não vai ser neste sábado que vai acabar essa invencibilidade. Sabemos da importância e da força do Campeonato Gaúcho, que a cada ano tem se fortalecido ainda mais e se tornado uma vitrine, uma competição muito disputada e muito importante para todos nós — comentou.

Wellington também valorizou a adaptação do elenco ao novo formato do Gauchão 2026 e ao estilo de jogo de Fernando Marchiori. O volante é um "homem de confiança" do treinador, com quem trabalha pela quarta vez na carreira, após passagens por Água Santa, Portuguesa e ABC:

— Sou bem adaptado à maneira de jogar dele. A cada jogo e a cada etapa das competições nós vamos crescendo e aproveitando esse tempo de trabalho. É um formato diferente, mas é uma maneira de jogar muito intensa e muito responsável. Geralmente as equipes dele tomam poucos gols, e por isso ele tem tantas conquistas na carreira. Estamos trabalhando forte aqui para conquistar mais coisas este ano — destacou.

Sobre o adversário, que vem de uma derrota na estreia do Brasileirão, o volante pregou respeito total, independentemente da escalação que o técnico Paulo Pezzolano colocar em campo. Para Wellington, o foco deve ser na manutenção da intensidade da pré-temporada, mas com um nível de concentração elevado:

— Na verdade, o Inter é forte em qualquer forma. Estamos trabalhando dentro do que já vínhamos fazendo na pré-temporada, mas, claro, contra o Inter temos que ter uma atenção ainda maior. Estamos trabalhando firme para que a gente consiga vencer e terminar em primeiro, se possível, do nosso grupo, para poder decidir em casa o jogo único das quartas de final — contou o volante.