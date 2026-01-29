Do que o Caxias precisa para garantir o jogo único das quartas de final no Estádio Centenário

Ler resumo

Caxias vem de derrota para o São José em Porto Alegre, Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias chega à última rodada da primeira fase do Gauchão já classificado matematicamente, mas ainda com um objetivo importante: garantir ao menos a segunda colocação do Grupo B para ter o mando de campo no jogo único das quartas de final. A equipe grená enfrenta o Inter no sábado (31), às 16h30min, no Estádio Centenário.

A fase de quartas de final reunirá as quatro equipes melhores colocadas de cada grupo na primeira fase. Os times serão redistribuídos em quatro novos grupos, e os confrontos ocorrerão em jogo único, definindo os classificados à etapa seguinte.

O mando de campo dessa partida eliminatória será das equipes que terminarem em primeiro e segundo lugar nos seus respectivos grupos ao fim da fase classificatória. Por isso, a posição do Caxias nesta rodada final é determinante para definir onde o time decidirá seu futuro na competição.

Para assegurar a vice-liderança, o Caxias precisa de uma vitória simples sobre o Inter. Caso empate, a equipe dependerá de um tropeço do Ypiranga, que enfrenta o São José, em Erechim. Nesse cenário, o Ypiranga não pode vencer — no máximo, pode empatar a partida.

Agora, se perder para o Inter, o Caxias precisa que o Ypiranga no máximo empate com o São José. Mesma situação deve acontecer com o Monsoon contra o São Luiz.

Além de buscar a segunda colocação, o Caxias ainda tem chances de assumir a liderança do Grupo B. Para isso, precisa vencer o Inter no Centenário e torcer para que o Juventude derrote o Grêmio na Arena.

Se houver empate em Porto Alegre, Caxias e Grêmio igualam pontos e número de vitórias, e o desempate passa a ser decidido pelo saldo de gols, seguido por gols marcados e, posteriormente, pelo menor número de cartões vermelhos e amarelos.

Matemática para garantir jogo único das quartas em casa

Caxias garante o 2º lugar com vitória simples sobre o Inter.

Se empatar, precisa que o Ypiranga não vença o São José em Erechim.

Em caso de derrota, Caxias depende de Ypiranga e do Monsoon no máximo empatando.