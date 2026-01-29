Esportes

Gauchão
Notícia

Do que o Caxias precisa para garantir o jogo único das quartas de final no Estádio Centenário

Time grená enfrenta o Inter, no sábado (31), às 16h30min, pela última rodada da primeira fase

Eduardo Costa

