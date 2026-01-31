Confira quem serão os adversários do Caxias e do Juventude nas quartas de final do Gauchão 2026

Equipes caxienses se classificaram em segundo lugar de seus grupos. Porthus Junior / Agencia RBS

As quartas de final do Gauchão 2026 estão definidas e a dupla Ca-Ju terá o mando das partidas decisivas. No próximo final da semana, o Caxias encara o Ypiranga, enquanto o Juventude recebe o São José.

O Caxias confirmou a classificação em segundo lugar do Grupo B após a derrota para o Inter, por 1 a 0, no Estádio Centenário. Agora, enfrenta o Ypiranga, terceiro colocado, no Estádio Centenário.

Já o Juventude empatou com o Grêmio, em 1 a 1, na Arena, e mantém invencibilidade no torneio. Com o resultado, garantiu a segunda posição do Grupo A e disputa a vaga nas semifinais com o São José, no Estádio Alfredo Jaconi.

Os jogos acontecem no próximo final de semana, ainda sem data e horário confirmados. Os times que avançarem às semifinais terão os confrontos definidos com base na classificação geral e se enfrentam em jogos de ida e volta, assim como a decisão do título.

Confrontos das quartas de final do Gauchão

Inter x São Luiz

Juventude x São José

Grêmio x Novo Hamburgo

Caxias x Ypiranga

