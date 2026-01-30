Com proposta de time paulista, técnico do Caxias pode deixar o clube após o jogo contra o Inter 

Fernando Marchiori comandou o Caxias em cinco jogos até o momento. Ulisses Castro / Agencia RBS

O técnico Fernando Marchiori deve fazer o seu último jogo no comando do Caxias neste sábado (31), às 16h30min, diante do Inter. O jogo é válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho 2026, e ocorre no Estádio Centenário.

O treinador recebeu durante a semana uma proposta do XV de Piracicaba, time que atualmente está na Série A2 do Paulistão e virou SAF. Ela inclui contrato de dois anos e um salário superior a R$ 100 mil. O Caxias chegou a fazer uma contraproposta, que não foi aceita pelo técnico.

Antes do último treino em preparação para o jogo diante do Inter, Marchiori foi questionado se garantia a sua permanência no Caxias, mas ele não confirmou uma sequência de trabalho:

— Antes disso, eu já tive outras. Começa a ter, graças a Deus, um bom sinal. A gente fica feliz com isso, é reconhecimento, sinônimo do nosso trabalho. Então, isso é muito gostoso, bacana de ver. Tive outras situações, houve sim uma procura, mas como eu venho falando, a minha semana é Internacional e nada mais. Só foco no jogo, só falo do jogo e é isso que nós queremos — declarou Marchiori.

Logo em seguida, o técnico foi perguntado se estabeleceu um prazo para dar uma resposta aos paulistas:

— Não, não tenho que ficar de dar resposta ou não dar resposta. Eu estou sem conversar e pensando no jogo, nada mais — resumiu o atual técnico do Caxias.