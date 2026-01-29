Caxiense conquista vice-campeonato de Jiu-Jitsu em Portugal

Jovem da Serra Gaúcha ficou em segundo lugar. Arquivo Pessoal / Divulgação

Na última semana, Clara de Almeida Pasquali, atleta caxiense de Jiu-Jitsu, conquistou mais uma medalha, desta vez, em Odivelas, em Portugal. No Campeonato Europeu da IBJJF (Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro), a jovem ficou com o segundo lugar.

A disputa do título foi intensa e com muita técnica. Pela categoria Juvenil 1, Faixa Azul, Super Pesado, a lutadora de 13 anos disputou o ouro com T’ana Isabella Adamos, de Guam, que fica na Micronésia.

Leia Mais Lateral do Juventude é punido com quatro jogos de suspensão no Gauchão 2026

No Pavilhão Multiusos de Odivelas, um encontro de destaques do Jiu-Jitsu da nova geração se deu pelo favoritismo das atletas no chaveamento. A atual campeã brasileira encarou a campeã pan-americana em uma batalha equilibrada, misturando técnica e força física. Ao final, a atleta da Oceania sagrou-se campeã.