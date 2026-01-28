Caxias vai enfrentar rival gaúcho na segunda fase da Copa do Brasil

Equipe do técnico Fernando Marchiori goleou o Guarany pelo Gauchão. Luiz Erbes / S.E.R Caxias / Divulgação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta quarta-feira (28) o sorteio dos mandos de campo da primeira fase e dos confrontos da segunda etapa da Copa do Brasil. O Caxias vai estrear contra o Guarany-Ba, em jogo único, realizado no Estádio Centenário.

No Gauchão, as equipes se enfrentam e o time de Fernando Marchiori goleou o rival de Bagé por 4 a 1.

A competição nacional deste ano terá um recorde de equipes: 126. O torneio começará nos dias 18 e 19 de fevereiro com a disputa dos jogos da primeira fase. São 28 clubes e 14 deles avançam e se justam aos 74 times classificados diretamente pelo ranking nacional da CBF, casos do Caxias e do Juventude.

As datas previstas para os duelos da segunda fase são 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março.

Essa será a 16ª participação da equipe caxiense na competição nacional. Em 2025, o time grená acabou eliminado na segunda fase pelo Fluminense, com derrota por 2 a 1 no Estádio Centenário. Na estreia, o Caxias havia eliminado o Dourados-MS, fora de casa, com triunfo por 2 a 0.