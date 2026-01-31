Caxias perde para o Inter e vai enfrentar o Ypiranga nas quartas de final

Em partida que marcou a despedida do técnico Fernando Marchiori do comando do Caxias, o time grená perdeu para o Inter, por 1 a 0, neste sábado (31), no Estádio Centenário, pela última rodada da fase de grupos do Gauchão.
Mesmo com a derrota, a equipe manteve a segunda colocação do Grupo B. Nas quartas de final do Estadual, o adversário será o Ypiranga. O jogo único será em Caxias do Sul, em data e horário ainda a ser divulgado pela FGF.
Expulsão dificulta estratégia
Para voltar a vencer no campeonato, o Caxias foi a campo com o que tem de melhor, com os retornos de Andrés Robles, Wellington Reis, Dudu Vieira, Tomas Bastos e Jeam.
A primeira chance dos mandantes ocorreu aos oito minutos. Dudu Vieira roubou a bola de Denis Marfo. Douglas Skilo recebeu na área, cortou para o meio e chutou para a defesa de Anthoni.
Aos 16, um lance que mudou o rumo do confronto. Maurício Ribeiro disputou com Bruno Tabata. O zagueiro acabou pisando no meia colorado. Após revisão no VAR, o defensor foi expulso. Prontamente, Calyson foi sacado para a entrada de Joílson.
Em inferioridade numérica, o Grená viu o Inter ficar mais com a posse de bola. A aposta era nas escapadas de Douglas Skilo. Aos 47, o atacante cortou para o pé esquerdo e arriscou fraco, parando no goleiro.
Gol sofrido e sequência negativa mantida
O Caxias voltou do intervalo com Jhonatan Ribeiro no lugar de Wellington Reis. Aos dois minutos, Tomas Bastos cobrou escanteio e Thiago Maia quase marcou contra. Na sequência, Jhonatan Ribeiro aproveitou o rebote e chutou cruzado.
Aos oito, os visitantes assustaram. Allex arriscou de bicicleta e parou no travessão. Aos 12, a sorte não foi a mesma. Allex cruzou da esquerda. Gustavo Prado cabeceou e marcou, superando Léo Lang.
Mesmo com todas as dificuldades, o Caxias arriscava. Aos 21, Jhonatan Ribeiro recebeu entre a defesa colorada e chutou firme, de canhota. Anthoni salvou.
Aos 25, Gustavo Nescau e Andrew foram a campo, mas pouco puderam fazer. Aos 37, Joílson finalizou e a bola explodiu em Pablo.
Com o revés, o Caxias chegou à terceira derrota seguida no Gauchão. Com a saída de Fernando Marchiori para o XV de Piracicaba, a reação terá de vir sob o comando de um novo treinador.
FICHA TÉCNICA
Caxias 0x1 Inter
6ª rodada do Gauchão
Estádio Centenário
CAXIAS
Léo Lang; Ronei, Andrés Robles, Maurício Ribeiro e Roberto (Victor Sá, 35/2°); Wellington Reis (Jhonatan Ribeiro, INT), Dudu Vieira e Tomas Bastos; Calyson (Joílson, 20/1º), Douglas Skilo (Andrew, 25/2º) e Jeam (Gustavo Nescau, 25/2°). Técnico: Fernando Marchiori
INTER
Anthoni; Aguirre, Clayton Sampaio, Juninho e Alisson (Pablo, INT); Denis Marfo (Thiago Maia, 42/2°) e Villagra (Kauan Alves, 18/2º); Bruno Tabata (João Kempes, 44/2º), Allex e João Victor (Gustavo Prado, INT); João Bezerra. Técnico: Paulo Pezzolano
Gol: Gustavo Prado (I), aos 12 minutos do segundo tempo
Cartões amarelos: Wellington Reis, Douglas Skilo e Andrés Robles (C); Denis Marfo, Alisson, Villagra, Clayton Sampaio e Thiago Maia (I)
Cartão vermelho: Maurício Ribeiro (C)
Árbitro: Erico Andrade de Carvalho, auxiliado por Conrado Berger e Rodrigo Dahmer. VAR: Daniel Nobre Bins.