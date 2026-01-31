Caxias confirma novo técnico para a sequência da temporada 

O Caxias já tem um novo comandante para a sequência do ano de 2026, com o Gauchão, Copa do Brasil e Série C do Brasileiro. Depois do técnico Fernando Marchiori anunciar sua saída do Estádio Centenário, o Grená anunciou a contratação do técnico Marcelo Cabo, 59 anos. Ele vai estrear pelo Grená nas quartas de final do Gauchão diante do Ypiranga.
Cabo deixou na última semana o comando técnico do Santa Cruz-PE. O treinador foi desligado após a goleada por 4 a 0 para o Náutico pelo Estadual. O técnico havia assumido a Cobra Coral no mês de abril de 2025. Ao todo, foram 29 jogos no comando do clube, com 13 vitórias, nove empates e sete derrotas.
- Acertamos a contratação do Marcelo Cabo. Um profissional com vasta experiência, inclusive em Série A de Brasileiro. Tem um perfil de trabalho semelhante ao do Fernando (Marchiori). Acredito que ele conseguirá dar prosseguimento ao que vem sendo construído aqui - destacou o executivo Léo Franco.
No currículo, o treinador conta com passagens por Vasco, Atlético-GO, Goiás, Vila Nova, CRB, CSA, ABC, Remo, Chapecoense, Ceará, Guarani, Figueirense, Brusque, Floresta e Água Santa.
Na carreira, Marcelo Cabo tem o recente acesso à Série C do Brasileiro com o Santa Cruz e foi vice-campeão da Série D. Levou ainda o Atlético Goianiense à elite em 2016 e obteve o acesso com o CSA em 2018.