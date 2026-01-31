Esportes

Comandante
Notícia

Caxias confirma novo técnico para a sequência da temporada 

Após a saída de Fernando Marchiori, direção agiu rápido para fechar com novo treinador e anunciou após a derrota para o Inter a chegada de Marcelo Cabo

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS