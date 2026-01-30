Caxias confirma chegada de jovem centroavante do Cruzeiro

Jovem atleta desembarca como promessa no Centenário. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

O Caxias oficializou nesta sexta-feira (30) a contratação do centroavante Arthur Viana, de 21 anos. O jogador chega com contrato em definitivo até o final de 2027. Ele teve seu nome publicado no BID da CBF e fica à disposição para a sequência da temporada.

Arthur fez 10 anos de sua trajetória nas categorias de base no Grêmio. Em 2023, chegou ao Cruzeiro-MG, onde foi campeão estadual e da Copa do Brasil da categoria sub-20, subindo ao profissional em seguida.

Em 2025, Arthur Viana atuou por empréstimo no Ehime FC, do Japão. Na ocasião, o Cruzeiro havia fixado o valor de compra em 1 milhão de dólares. Entretanto, a equipe asiática optou por não exercer o direito de aquisição ao término do contrato.

Na base cruzeirense, o atacante registra 42 partidas pela categoria sub-20, com 16 gols marcados e uma assistência. No time profissional, Viana atuou em três jogos em 2024, sendo acionado pontualmente para suprir ausências causadas por lesões no setor ofensivo.