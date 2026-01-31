Caxias anuncia saída do técnico Fernando Marchiori 

Comandante chegou em outubro de 2025 em Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

Logo após a partida contra o Inter, pela última rodada da primeira fase do Gauchão, a direção do Caxias oficializou a saída do técnico Fernando Marchiori. O profissional deixa o comando técnico da equipe antes do fim do Estadual e não estará com o elenco nas quartas de final.

Marchiori recebeu uma proposta do XV de Piracicaba, clube da Série A2 Paulista. A proposta foi irrecusável, com contrato de dois anos e um salário três vezes maior que o Grená paga ao profissional.

- O Fernando (Marchiori) nos procurou no meio da semana para falar sobre a proposta de um outro clube. Ficamos dois dias buscando um meio termo. Não é bom fazer uma mudança neste momento. Mas, todo contrato tem uma multa. Ele fez o pagamento, tem questões pessoais e profissionais que o fizeram optar pela mudança neste momento - destacou o executivo Léo Franco.

Também deixam o clube os auxiliares Carlos Gregório e Carlos Azevedo.

O clube paulista virou SAF no fim de 2025 e terá um aporte financeiro de R$ 175 milhões em 10 anos. O clube pretende retornar a elite do Paulistão e aposta suas fichas em Marchiori, que levou o Primavera ao mesmo feito na temporada passada. O nome do técnico é bem visto no interior paulista.

Fernando Marchiori foi anunciado pelo Caxias no dia 29 de outubro. A experiência do treinador em competições como a Série C e seu modelo de jogo propositivo foram fatores que agradaram a direção. Ele deixa o Estádio Centenário com seis jogos no comando do clube e um time em formação, mas com uma ideia de jogo já desenhada para o futuro comandante.