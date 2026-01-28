Atacante aprova desempenho do Caxias no Gauchão e mira duelo decisivo com o Inter

Skilo tem cinco jogos como titular pelo Caxias nesta temporada. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias chega à reta final da primeira fase do Gauchão classificado com duas rodadas de antecedência. Às vésperas do duelo contra o Inter, o grupo grená demonstra foco em mais um confronto decisivo. A partida será no sábado (31), às 16h30min, no Estádio Centenário.

O elenco sabe da força do adversário, mas também acredita no estilo de jogo construído pela comissão técnica e na força diante da torcida grená. Entre os mais confiantes está o atacante Douglas Skilo, que valorizou a campanha feita até aqui e projetou o compromisso diante do Colorado.

— A gente vem fazendo um Gauchão muito bom. Dentro da nossa casa, conseguimos vencer. E o duelo contra o Inter, temos grande chance de vencer também. Se a gente se aplicar taticamente como o professor pede, eu acho que vamos dar muito trabalho para o Inter. Estamos bem no campeonato, em segundo, já estamos classificados há duas rodadas. Mas isso não serve como acomodação, porque queremos classificar entre os dois primeiros — analisou Skilo.

O Caxias quer evoluir coletivamente a cada jogo. Dentro desse cenário, os jogadores reforçam que o trabalho diário tem sido determinante para buscar esse objetivo. A boa resposta tática da equipe e o impacto dos novos companheiros têm ajudado, principalmente no setor ofensivo.

— Acredito que estamos muito bem taticamente. A gente vem crescendo. O Jeam, que chegou neste ano, se doa muito pra equipe. Acredito que vai fazer muitos gols ainda. Fizemos duas goleadas, então isso prova que a gente está indo bem — comentou o jogador.

Sequência em 2026 e o Inter

Skilo chegou ao Caxias no ano passado. Foram 22 jogos, sendo somente nove como titular. Já nesta temporada, o atacante tem iniciado entre os 11 do técnico Fernando Marchiori.

— Pra mim, só falta o gol. Eu consegui ajudar a equipe já com duas assistências e venho jogando bem, estou me sentindo bem. No ano passado não consegui dar o meu 100% aqui porque eu não tive essa sequência — analisou.

Por fim, Skilo projetou o confronto diante do Inter, que deve ter um time diferente para enfrentar o Caxias no Centenário.

— Acho que, talvez, pra estudo de jogo. O professor vai ficar um pouco confuso do que fazer. Enquanto não saber quem vem jogar. Mas se eles se aplicarem taticamente como se aplicaram nos últimos jogos, acho que o professor vai fazer uma boa tática pra gente ir pra cima deles aqui — finalizou.



