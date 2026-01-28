"A gente tem total condição de ganhar o jogo", diz atacante do Juventude sobre duelo contra o Grêmio

Atacante MP vê Juventude em condições de vencer o Grêmio. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O Juventude ganhou uma semana cheia de treinos em preparação para o duelo contra o Grêmio, marcado para sábado (31) na Arena. Enquanto o Tricolor divide o foco do Gauchão com o começo de disputa do Brasileirão 2026, a equipe de Maurício Barbieri faz os últimos ajustes para a partida que vale, para ambos, a liderança de seus grupos, e também a possibilidade de terminar com o primeiro lugar geral entre as duas chaves.

Embalado por três vitórias seguidas, o invicto Juventude chega confiante em Porto Alegre para que possa, pela primeira vez, derrotar o Grêmio em sua casa.

— Sonhamos a vida toda em jogar jogos como esse. A gente tem total condição de ganhar o jogo. O elenco deles é de qualidade, mas acho que a gente não deve nada a eles. Temos jogadores de qualidade desse lado também — avaliou o atacante Marcos Paulo, o MP, em sua apresentação oficial na tarde desta quarta-feira (28).

O Verdão não deve poupar atletas para o confronto da última rodada da primeira fase, mesmo aqueles que chegam para a partida pendurados com dois cartões amarelos e que podem vir a ser desfalques nas quartas de final: Messias, Lucas Mineiro e Iba Ly. Desses, apenas o senegalês não é titular.

Mais três jogadores são apresentados oficialmente

Iba Ly (E), Juan Christian, executivo Lucas Andrino, Pablo Roberto e MP. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

A tarde de quarta-feira no Alfredo Jaconi também marcou a apresentação oficial de outros três jogadores que reforçam o clube nesta temporada.

Novo titular na equipe de Maurício Barbieri, o meia Pablo Roberto chega por empréstimo do Fortaleza, depois de ter uma passagem de destaque no Casa Pia, de Portugal.

— É um clube grande, está em evidência há um bom tempo e quando aparece o interesse de um clube assim, a gente não pensa muito. Em Portugal, pude ver o futebol de uma forma diferente. Acho que cada país, cada lugar, tem o seu jeito de jogar, a sua maneira. E a Europa me mostrou uma outra forma de enxergar o futebol — revelou Pablo Roberto.

Emprestado pelo São Paulo após uma passagem pelo Retrô, o senegalês Iba Ly já está se adaptando melhor ao estilo de jogo do futebol brasileiro, depois de quase quatro anos no país.

— Aqui o futebol é muito mais técnico, lá (em Senegal) é mais correria e pegada. Aqui também tem pegada e eu senti essa diferença, mas estou conseguindo me adaptar bem e ajudar meus companheiros para me encaixar no time — avaliou Iba Ly.

Já a adaptação do atacante Juan Christian ao elenco foi a melhor possível. Com boa atuação no Ca-Ju e um golaço no 3 a 0 sobre o Monsoon, o jogador já mostrou para Maurício Barbieri que veio pra conquistar um lugar entre os 11 iniciais.

— Eu cheguei um pouco depois, mas creio que o clube fez pouco tempo de pré-temporada, não teve nenhum amistoso, então é meio que trocar o pneu com o carro em andamento. Jogo após jogo a equipe continua crescendo, continua se entrosando e, mesmo assim, conseguindo ter bom resultado — comentou o atacante.