Zagueiro "xerifão" está mais perto de ser anunciado como reforço do Juventude para 2026

Zagueiro Messias não está nos planos do Goiás para 2026. Rosiron Rodrigues / Goiás,Divulgação

O sistema defensivo do técnico Maurício Barbieri está prestes a ganhar um reforço experiente. O Juventude avançou nas conversas para contratar o zagueiro Messias, de 31 anos, que está de saída do Goiás. A negociação é conduzida pelo novo diretor de futebol alviverde, Lucas Andrino, que trabalhou com o defensor recentemente no clube goiano e já formalizou uma proposta oficial de empréstimo.

Caso se concretize a negociação, Messias chega com o status de "xerifão" para dar hierarquia à defesa junto com Rodrigo Sam. Na temporada de 2024, o zagueiro foi um dos destaques do time goiano, disputou 25 partidas, e foi peça importante no elenco que quase conquistou o acesso.

Já neste ano de 2025, Messias oscilou, assim como todo o time, e fez 47 jogos, com dois gols. Antes disso, o atleta teve uma passagem pelo Santos, onde somou mais de 40 jogos e atuou em competições de elite como a Série A e a Copa Sul-Americana.

A contratação é estratégica para o Juventude, que busca equilibrar a jovialidade dos nomes que seguem para 2026 com os mais cascudos. Atualmente, o elenco conta com os zagueiros Rodrigo Sam, Natã, Abner e o jovem Bernardo. Além de buscar Messias, o departamento de futebol ainda tenta garantir a renovação de Marcos Paulo, atleta que terminou o ano em alta jogando de forma improvisada no setor.