Zagueiro e lateral-esquerdo são os primeiros nomes apresentados pelo Caxias para 2026

Zagueiro Windson (E) e lateral-esquerdo Vitinho (D) concederam entrevista nesta quarta-feira (3). Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

No dia em que completa duas semanas de treinamentos na pré-temporada, o Caxias apresentou oficialmente os primeiros reforços para a temporada 2026. Após iniciar a fase de anúncios, o clube passou às entrevistas coletivas. O zagueiro Windson, de 30 anos, e o lateral-esquerdo Vitinho, de 24, falaram nesta quarta-feira (3).

Windson chega após atuar pelo ABC, onde disputou 17 partidas em 2025, sendo titular em 16 delas. Na Série C, participou de seis jogos. Antes de defender o ABC, o zagueiro teve passagem marcante pelo Ypiranga, clube onde jogou por três temporadas. O jogador iniciou a carreira nas categorias de base do Fragata, e passou por Pelotas, Brasil-Pel, Igrejinha e Inter.

— Sou natural aqui do Sul, sou gaúcho, já conheço bastante a história do futebol do Rio Grande do Sul. Quando recebi o convite para vir para cá para o Caxias, não tive dúvida nenhuma. Não pensei muito. O Fernando me ligou também, conversamos, e já foi uma escolha decidida em imediato, já decidi vir logo — comentou Windson.

O zagueiro também acumula passagens por Cuiabá, Novo Hamburgo, Ferroviária e Boa Esporte, além de Ypiranga e ABC. Natural de Jaguarão e com 1m87cm, o zagueiro teve boas temporadas pelo Ypiranga: em 2024, disputou 22 partidas, e em 2023 esteve em campo 24 vezes.

— Eu sou um zagueiro que tem muita velocidade, então consigo ter uma boa recomposição. Consigo também poder criar. Vou poder ajudar o professor tanto na construção, quanto marcar também, fazer o atacar marcando, que ele gosta bastante. Então, essa é uma das minhas principais características, eu posso dizer que é a velocidade — analisou Windson.

Para a lateral

Vitinho em entrevista coletiva nesta quarta-feira (3). Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

Natural de Piracicaba-SP, Vitinho, 24 anos, chega ao Caxias após atuar pelo Guarani. O lateral-esquerdo integrava o time B do clube campineiro e fez sua última partida em agosto, pela Copa Paulista. O jogador também já trabalhou sob o comando do técnico Fernando Marchiori.

— Eu tinha trabalhado com o Fernando. Ele me ligou, me apresentou o clube, gostei muito, sempre ouvi muito bem daqui, porque tinha vários amigos que passaram por aqui e não tive dúvida em vir. É um clube muito grande, que tem uma tradição enorme. Então não tive dúvida em vir para cá — disse o lateral.

Vitinho acumula experiência nas categorias de base do Paraná e também no elenco sub-23 do Grêmio. No futebol profissional, o lateral-esquerdo já defendeu clubes como Ypiranga, CRB e Sampaio Corrêa.

— É super importante. Eu já passei bastante pelo futebol do Sul aqui, estou acostumado com questão de gramados, questão do campeonato e do clima. Então, para mim, é só um ponto positivo. Sou um lateral mais ofensivo, faço também um ponta, gosto bastante desse jogo ofensivo, mas não deixo de fazer a minha parte na parte defensiva — finalizou.







