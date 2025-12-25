Esportes

Zagueiro do Juventude é emprestado para clube que tenta a contratação de Nenê

Defensor não atuará pelo Verdão na temporada de 2026, que inicia já nesta sexta-feira (26) com o começo da preparação do time de Maurício Barbieri

Tiago Nunes

