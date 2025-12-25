Zagueiro do Juventude é emprestado para clube que tenta a contratação de Nenê

Yan Souto teve poucos jogos pelo Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

O elenco do Juventude segue passando por uma profunda reformulação para 2026. Sem espaço nos planos do técnico Maurício Barbieri, o zagueiro Yan Souto, de 24 anos, foi anunciado como novo reforço do Botafogo-PB. O jogador, que possui vínculo com o Alviverde até o final de 2026, defenderá a equipe de João Pessoa por empréstimo durante a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Yan Souto chegou ao Jaconi com a expectativa de repetir o sucesso que teve no Vitória, onde foi campeão da Série B em 2023. No entanto, sua trajetória em Caxias do Sul foi discreta. O defensor disputou apenas cinco partidas com a camisa do Juventude, todas na temporada de 2024. Sem conseguir se firmar, iniciou uma rotina de empréstimos, passando por Criciúma e CRB antes deste novo acerto com o futebol paraibano.

A saída de Yan Souto é vista como um movimento natural para aliviar a folha salarial e dar rodagem ao atleta, já que o setor defensivo do Juventude está com várias opções. Para 2026, Barbieri conta com uma lista extensa de opções para a zaga: como o recém-contratado Messias e os remanescentes Rodrigo Sam, Natã Felipe, Abner, Bernardo e Marcos Paulo.

Com tantas peças à disposição, a diretoria optou por ceder o atleta. No Botafogo-PB, Yan Souto terá a oportunidade de seguir atuando em uma competição nacional e ter sequência na temporada.

O clube Paraíba é um concorrente do Juventude para tentar a contratação de Nenê. O atleta está de férias em São Paulo e ainda não anunciou seu futuro. Ele deve adiar a aposentadoria novamente, mas ainda não definiu qual clube irá defender.