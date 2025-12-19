Zagueiro com passagem pelo Santos entra no radar do Juventude

Zagueiro Messias deve deixar o Goiás. Rosiron Rodrigues / Goiás,Divulgação

O Juventude tenta a contratação do zagueiro Messias, 31 anos. O atleta encerrou esta temporada no Goiás, onde fez 47 jogos pelo time, sendo 29 na Série B do Brasileirão. Ele balançou as redes duas vezes. As últimas duas temporadas do defensor foram pelo clube goiano.

Antes, o atleta atuou pelo Santos. Em 2023, ele vestiu a camisa do Peixe por 43 oportunidades e fez três gols. Pelo time paulista, entrou em campo pela Série A e pela Copa Sul-Americana.

O jogador possui vínculo com o Goiás até a temporada de 2026, mas não estaria nos planos do clube para o próximo ano. O Juventude arcaria com boa parte do salário do atleta. Porém, o clube da Serra pode ter concorrência. O Avaí também estaria interessado no atleta.

Messias se profissionalizou nas categorias de base do América. Ele deixou o clube mineiro em 2018, quando se transferiu para o Rio Ave, de Portugal, onde ficou até o ano de 2020, antes de retornar ao próprio América.

O atual elenco do Juventude conta com os zagueiros Rodrigo Sam, Natã, Abner e Bernardo. O departamento de futebol busca a renovação com Marcos Paulo, que chegou como lateral e virou zagueiro. O clube já apresentou a proposta ao atleta e aguarda os próximos desdobramentos. O Verdão ainda tem o interesse em permanecer com Luan Freitas, que pertence ao Fluminense e chegou por empréstimo neste segundo semestre.