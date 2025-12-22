Volante que estava no Caxias é anunciado por clube catarinense da Série B 

Jogador se recuperou de uma artroscopia no joelho. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

Desfalque do Caxias na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025, o volante Pedro Cuiabá definiu seu próximo destino. O jogador que, segundo a imprensa catarinense, já teria assinado um pré-contrato com o Criciúma, foi anunciado nesta segunda-feira (22) pelo Avaí, e vai disputar a Série B do brasileiro.

O jogador passou por uma artroscopia no joelho no final de setembro e realizou toda a sua recuperação no Estádio Centenário. Agora, vai em busca de novos desafios.

Cuiabá passou três temporadas no Caxias. O atleta veio do Grêmio e neste ano entrou em campo em 28 jogos. Ele encerrou 2025 com dois gols e duas assistências, seus melhores números no clube.