Volante campeão da Série C está acertado com o Juventude para 2026

Direção segue no mercado em busca de reforços para a temporada de 2026, quando terá o técnico Maurício Barbieri no comando do Gauchão, Copa do Brasil e Série B

