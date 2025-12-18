Volante campeão da Série C está acertado com o Juventude para 2026

Volante Léo Oliveira estava na pré-temporada da Ponte para 2026. Marcos Ribolli / Ponte Press / Divulgação

Aos poucos, o novo elenco do Juventude para a temporada de 2026 começa a ganhar uma nova cara. O Papo encaminhou o seu terceiro reforço para o técnico Maurício Barbieri. O volante Léo Oliveira , 29 anos, está bem encaminhado com o Verdão.

O jogador foi campeão da Série C do Brasileirão com a Ponte Preta e garantiu o acesso à Série B. Porém, o jogador não ficará em Campinas.

O meio-campista se apresentou na Macaca no dia 8 de dezembro para a pré-temporada. No entanto, o clube deve cinco meses de salários atrasados ao atleta, e o atleta pediu a rescisão de contrato.

A crise da Ponte não é de hoje. Ao longo da temporada, o elenco alvinegro teve de lidar com atrasos salariais a partir de junho. Léo Oliveira tem 30 jogos com a camisa da Macaca nesta temporada. Ele fechou o ano com quatro assistências.

Formado na Portuguesa-RJ, o jogador ainda passou por equipes como Itumbiara-GO, Azuriz-PR e Athletic-MG. El teve uma rápida passagem pelo futebol do Exterior. Em 2024, defendeu o Hapoel Kfar Saba, de Israel.

O Juventude tem acertado já um pré-contrato com o goleiro Pedro Rocha, também da Ponte Preta. Outro nome bem encaminhado é o do atacante Alisson Safira, que estava no Cuiabá. O atleta balançou as redes 10 vezes neste ano.