Volante campeão da Série C está acertado com o Juventude para 2026

Aos poucos, o novo elenco do Juventude para a temporada de 2026 começa a ganhar uma nova cara. O Papo encaminhou o seu terceiro reforço para o técnico Maurício Barbieri. O volante Léo Oliveira , 29 anos, está bem encaminhado com o Verdão.
O jogador foi campeão da Série C do Brasileirão com a Ponte Preta e garantiu o acesso à Série B. Porém, o jogador não ficará em Campinas.
O meio-campista se apresentou na Macaca no dia 8 de dezembro para a pré-temporada. No entanto, o clube deve cinco meses de salários atrasados ao atleta, e o atleta pediu a rescisão de contrato.
A crise da Ponte não é de hoje. Ao longo da temporada, o elenco alvinegro teve de lidar com atrasos salariais a partir de junho. Léo Oliveira tem 30 jogos com a camisa da Macaca nesta temporada. Ele fechou o ano com quatro assistências.
Formado na Portuguesa-RJ, o jogador ainda passou por equipes como Itumbiara-GO, Azuriz-PR e Athletic-MG. El teve uma rápida passagem pelo futebol do Exterior. Em 2024, defendeu o Hapoel Kfar Saba, de Israel.
O Juventude tem acertado já um pré-contrato com o goleiro Pedro Rocha, também da Ponte Preta. Outro nome bem encaminhado é o do atacante Alisson Safira, que estava no Cuiabá. O atleta balançou as redes 10 vezes neste ano.
A direção ainda tenta as renovações do meia-atacante Nenê e de outros nomes, como dos laterais Alan Ruschel e Marcos Paulo e do goleiro Jandrei, que pode ficar mesmo após o clube ter afirmado que seu salário seria inviável. O atleta manifestou o desejo de permanecer e a questão financeira pode ser superada junto ao São Paulo.