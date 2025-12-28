VÍDEO: Após renovar com o Juventude, Alan Ruschel visita torcedora em remissão de câncer e faz promessa para 2026

A pequena Allice encontrou seu ídolo Alan Ruschel um dia depois do Natal. Imagem / Reprodução / TV Papo

Existem partidas que não precisam de apito inicial, estádio lotado ou transmissão de rádio para se tornarem históricas. Às vezes, o maior lance de um craque acontece em uma sala de estar, entre desenhos coloridos, entre presenças inesquecíveis e um abraço apertado.

Um dia após o Natal, o futebol caxiense não testemunhou apenas uma assinatura de contrato. Ele presenciou o encontro de duas vitórias da vida. De um lado, Alan Ruschel, o homem que desafiou a morte no céu da Colômbia em 2016 e se prepara para lembrar dos 10 anos de seu "segundo nascimento".

Do outro, a pequena Allice Vidor, de apenas quatro anos, que acaba de receber a notícia de que um linfoma linfoblástico agudo de células T está em remissão, palavra que a família mais queria ouvir.

Alan Ruschel renovou seu vínculo com o Juventude para aquela que pode ser a última temporada de sua carreira em campo. Mas antes de falar de tática ou da Série B do Brasileirão, o capitão foi cumprir uma missão. Ele visitou a casa de Allice, sua fã, para dar a notícia que a pequena tanto esperava: o "Tio Alan" fica no Jaconi.

A cena, registrada em um vídeo emocionante de três minutos, mostra a pureza de quem vê no ídolo um herói de carne e osso. Allice entregou desenhos ao jogador e contou, orgulhosa, que aprendeu a escrever o nome dele especialmente para aquele momento. Ruschel retribuiu com uma camisa alviverde e uma boneca, mas o presente principal veio em palavras.

- Tu quer que o tio Alan fique aqui? Eu também quero! Tu ama o Ju? Eu também! Vamos entrar em campo comigo? Esse ano não deu tempo, mas agora nesse ano tu entra - afirmou Alan, selando um pacto de vida com a torcedora que agora celebra a remissão total do câncer.

"Nunca vai ser só futebol"

Alan Ruschel foi pessoalmente na casa da família, em Caxias do Sul. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Para a família de Allice, o gesto do Juventude e de seu capitão ultrapassa qualquer uma das quatro linhas do futebol. Nas redes sociais, o perfil que compartilha a jornada de cura da pequena transbordou gratidão:

- O 26 de dezembro de 2025 vai ficar marcado na vida da nossa pequena pra sempre. A visita do tão esperado Alan... foram dias e dias da Allice falando sobre a visita. Só temos a agradecer o grande homem que és. Que Deus abençoe grandemente a vida de você e sua família. Desde que ficaram sabendo da história da Allice, o clube abriu as portas para a nossa pequena. Nunca vai ser só sobre futebol, mas sim sobre as pessoas que tornam tudo possível. É o Juventude muito além de só futebol - declarou a família.

A Identidade de um Líder

Após uma passagem importante no começo da carreira, Alan Ruschel vai para sua quarta temporada seguida no Verdão. Ele é o elo entre o passado de dificuldades e o presente de reconstrução. Sua permanência em 2026, com contrato renovado por mais um ano, é fundamentada na liderança e na alma que ele empresta ao vestiário.

- Minha história no Ju não se limita dentro das quatro linhas, aqui envolve identidade, sentimento e sensação de pertencimento, por mim e pela minha família. Passei anos da minha vida nas dependências do Jaconi, vivi o clube quando nem série tínhamos, estive na reconstrução e era aqui que eu desejava estar. No que depender da minha entrega teremos vitórias e conquistas. Vamos juntos para mais uma guerra - escreveu o jogador nas redes sociais.

Em 2026, quando o Juventude entrar no gramado do Alfredo Jaconi, a faixa de capitão no braço de Alan Ruschel terá um peso diferente. Ao seu lado, de mãos dadas, estará Allice e a prova viva de que, no futebol e na vida, a esperança é a única que nunca estará em impedimento.

