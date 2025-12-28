Esportes

Vitórias 
Notícia

VÍDEO: Após renovar com o Juventude, Alan Ruschel visita torcedora em remissão de câncer e faz promessa para 2026

Lateral-esquerdo renovou com o clube e visitou Allice Vidor, torcedora de quatro anos, que trava batalha pela vida

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS