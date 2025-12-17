Vasco x Caxias Basquete: onde assistir, horário e tudo sobre o confronto pelo NBB

Serranos lutam pelo G-8, enquanto vascaínos estão na lanterna da tabela. Arte Pioneiro / Reprodução

Pela fase de classificação do NBB 2025/26, o Caxias Basquete enfrenta o Vasco. No último dos quatro confrontos em sequência longe de Caxias do Sul, o Gambá jogo no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro, às 20h desta quinta-feira (18).

O time de Rodrigo Barbosa está em 13º lugar na tabela, com um aproveitamento de 50%, empatado com outras três equipes, porém perdendo no saldo de pontos. A equipe gaúcha chega confiante após dois triunfos seguidos fora de casa. Venceu o Botafogo, por 80 a 75, e o São José, por 74 a 61.

Os cariocas são os lanternas da competição, com apenas uma vitória em 15 jogos e um aproveitamento de 6,7%. No último duelo, perdeu em casa para os gaúchos do União Corinthians por 85 a 78.

A equipe serrana ainda tem quatro confrontos antes do final do ano. Na sequência, enfrenta Unifacisa e Fortaleza, em casa, e Cotinthians e Mogi, fora.