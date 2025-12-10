Três jogadores ficam fora das atividades com bola no treino desta quarta-feira no Caxias

Vitor Feijão será reavaliado pelo departamento médico. Vitor Soccol / S.E.R Caxias / Divulgação

O atacante Vitor Feijão sentiu um desconforto no adutor da coxa ao final do treinamento da terça-feira (9) e está sendo reavaliado pelo departamento médico do Caxias. Com isso, o jogador foi desfalque dos treinamentos da equipe de Fernando Marchiori nesta quarta.

O atacante participou normalmente do jogo-treino do fim de semana diante do Sindicato dos Atletas, indo a campo no segundo tempo do teste preparatório para o Campeonato Gaúcho.

Já o zagueiro chileno Andrés Robles, com lesão na panturrilha, fez apenas trabalhos na academia do clube pela manhã e não foi a campo no treino com bola à tarde.

Já o volante Ronei também ficou de fora do treinamento com os demais atletas, pois teve que fazer um exame isocinético, que mede a força, a potência e a resistência muscular de cada atleta.