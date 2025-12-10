Três jogadores ficam fora das atividades com bola no treino desta quarta-feira no Caxias

O atacante Vitor Feijão sentiu um desconforto no adutor da coxa ao final do treinamento da terça-feira (9) e está sendo reavaliado pelo departamento médico do Caxias. Com isso, o jogador foi desfalque dos treinamentos da equipe de Fernando Marchiori nesta quarta.
O atacante participou normalmente do jogo-treino do fim de semana diante do Sindicato dos Atletas, indo a campo no segundo tempo do teste preparatório para o Campeonato Gaúcho.
Já o zagueiro chileno Andrés Robles, com lesão na panturrilha, fez apenas trabalhos na academia do clube pela manhã e não foi a campo no treino com bola à tarde.
Já o volante Ronei também ficou de fora do treinamento com os demais atletas, pois teve que fazer um exame isocinético, que mede a força, a potência e a resistência muscular de cada atleta.
O time voltará aos trabalhos na tarde desta quinta-feira (11) dando sequência à preparação para o segundo teste da pré-temporada marcado para sábado (13), às 9h30min, diante do time sub-20.