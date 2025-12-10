Tradicional Rústica de Carlos Barbosa chega à 50ª edição

Para encerrar o ano de 2025 na ativa, no dia 31 de dezembro acontece a a 50ª edição da Rústica de Carlos Barbosa. O tradicional evento esportivo terá duas modalidades: Minirrústica, para crianças de até 15 anos, e Rústica Adulta, para atletas a partir dos 16 anos.
Na categoria adulta o percurso é de 6,6 km. A largada ocorre às 8h, na Rua Prefeito José Chies, com chegada na sede do Esporte Clube Cruzeiro da Linha 12. A prova é dividida entre Geral e Municipal, nas categorias feminino e masculino.
Já a Minirrústica tem largada às 9h45min e a metragem da corrida varia de 100m a 800m, de acordo com a idade do participante.
As inscrições da corrida adulta podem ser feitas até dia 23 de dezembro, através deste link, pelo valor de R$ 100. Para as crianças e adolescentes que competem na Minirrústica, a inscrição é isenta de taxa.
Ao adquirir o bilhete, o atleta também garante o kit com número de peito, chip, camiseta, almoço e seguro. O kit deve ser retirado no dia 30, das 13h às 18h, ou no dia da corrida, dia 31, das 6h30min às 7h30min, na Rua Coberta. Todos os atletas que completam a prova também recebem medalhas pela participação, entregue no local da chegada.
A corrida é promovida pelo Sesc Farroupilha, juntamente da Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa e do Esporte Clube Cruzeiro da Linha 12.