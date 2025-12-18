Time da Série B exerce compra de goleiro do Juventude para próxima temporada

Gustavo fez apenas 21 jogos na temporada pelo Juventude. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O torcedor do Juventude já tem uma certeza para o planejamento de 2026: o goleiro Gustavo não retornará ao Estádio Alfredo Jaconi. O América-MG anunciou oficialmente a compra em definitivo do jogador de 32 anos, que estava emprestado ao clube mineiro desde agosto de 2025.

Gustavo, que chegou ao Coelho para a reta final da última temporada, convenceu a diretoria americana após disputar 14 partidas no returno do Campeonato Brasileiro. Sua estreia pelo clube mineiro ocorreu na vitória contra o Avaí, pela 24ª rodada, e desde então ele se tornou peça constante na equipe titular. O novo vínculo do arqueiro com o América é válido até 31 de dezembro de 2027.

Os valores da negociação não foram divulgados. No seu orçamento para 2026, o Juventude tem uma previsão de R$ 7 milhões em vendas. A negociação de Gustavo foi a primeira.

Impacto no Elenco Alviverde

Para o Juventude, a venda de Gustavo representa um reforço no caixa, pois o atleta saiu sem deixar saudades na torcida. Ele não conseguiu se firmar como titular absoluto da posição e perdeu espaço ao longo da temporada.

Com a saída confirmada do goleiro, o clube ainda tenta a permanência de Jandrei, que pertence ao São Paulo. A negociação havia emperrado na questão salarial, mas o atleta manifestou o desejo de ficar e pode facilitar a resolução do impasse junto ao Tricolor Paulista.