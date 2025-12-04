Esportes

Fim de ciclo
Notícia

Thiago Carpini anuncia saída do Juventude após última rodada do Brasileirão

Treinador não irá permanecer para a próxima temporada. O profissional confirmou em entrevista coletiva que não irá renovar seu contrato e se despede diante do Corinthians

Eduardo Costa

Enviar emailVer perfil

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS