Técnico do time sub-20 do Juventude avalia preparação para a Copa São Paulo

Treinador valorizou a campanha do time na temporada de 2025. Nathan Bizotto / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude Sub-20 entrou na reta final de preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, principal competição de base do país, que será disputada entre 2 e 25 de janeiro. Novamente sob o comando do técnico Filipe Dias, a equipe chega ao torneio embalada por uma temporada que consolidou o clube entre os destaques nacionais da categoria.

Na Copinha, o Ju está no grupo 21, ao lado de Atlético Guaratinguetá-SP, São José-SP e Nacional-AM, e mandará seus compromissos na cidade-sede de Guaratinguetá. O primeiro compromisso será em 4 de janeiro, domingo, às 15h15min, diante do São José.

No dia 7, quarta-feira, no mesmo horário, o adversário será o Nacional-AM. Por fim, no sábado seguinte, dia 10, também às 15h15min, o Ju fecha a fase de classificação contra o Atlético Guaratinguetá.

ANO POSITIVO

A confiança do Juventude em uma boa campanha na Copa São Paulo se dá pelos resultados deste ano. Na última edição do Campeonato Brasileiro Sub-20, o time foi o gaúcho que conseguiu ir mais longe, encerrando sua participação nas quartas de final, diante do Palmeiras. Ficou entre os oito melhores do país. O desempenho ganhou ainda mais relevância por marcar a primeira participação do clube no torneio nacional.

— A preparação está sendo a melhor possível porque todos os jogadores estão sendo oportunizados no treinamento. Independente de quem irá para a competição, temos a certeza de que serão jogadores preparados para a oportunidade. É claro que temos que transferir todo esse treinamento para dentro do campeonato. Preparar é uma coisa, agir dentro da competição é outra — afirmou o técnico Filipe Dias.

O projeto da equipe que estará na Copa São Paulo foi construído ao longo da temporada de 2025. A garotada ainda adquiriu experiência atuando na Copa FGF, competição profissional do segundo semestre.

— A perspectiva para a competição passa muito por uma questão da temporada de 2025. A última Copa São Paulo foi muito boa. Chegamos numa fase que há muitos anos o clube não atingia. No Campeonato Brasileiro da categoria, fizemos história classificando para um mata-mata. Temos que olhar para a Copa São Paulo, imaginar tudo aquilo que a gente conseguiu fazer ao longo desse ano e projetar para 2026 — avaliou.

Será a 29ª participação do Juventude na história da competição. O melhor resultado do Verdão foi em 2010, ao chegar nas semifinais do torneio, com um time que tinha nomes como Alex Telles, Bressan e Ramiro. Em 2025, a equipe foi até a terceira fase.

Na preparação para a Copa São Paulo, o Juventude venceu nesta última semana o sub-20 do Inter por 1 a 0, com gol de Rafael Pinna. Na reta final da temporada, serão mais dois testes, contra o Sindicato dos Atletas e o time principal do Novo Hamburgo.