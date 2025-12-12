Técnico do Caxias faz novos testes em jogo-treino deste sábado

Fernando Marchiori deverá testar novos atletas no jogo-treino deste sábado (13). Ulisses Castro / Agencia RBS

O segundo teste preparatório do Caxias para o Gauchão 2026 será diante da equipe sub-20 neste sábado (13). A atividade marcada para as 9h30min, no Estádio Centenário, será com portões abertos, sendo a primeira oportunidade para o torcedor ver de perto algumas das novas contratações feitas pela direção grená.

Diante do Sindicato dos Atletas, no último fim de semana, o técnico Fernando Marchiori não tinha os 15 reforços à disposição para o jogo-treino. Durante a semana, com as chegadas do goleiro Léo Lang, do lateral-direito Dija, do volante Matheus Nunes e do atacante Leozinho (que estava emprestado à Apafut), o grupo do Caxias chegou a 29 atletas à disposição.

É bem verdade que nem todos estão nas melhores condições. Os últimos a chegarem recém realizaram a primeira semana de pré-temporada, enquanto a maioria dos jogadores já está na terceira.

Além disso, atletas como os zagueiros Maurício Ribeiro e Andrés Robles e o atacante Vitor Feijão, apresentaram algum desconforto muscular e até mesmo lesão e não devem ficar à disposição para este teste.

Diante do Sindicato dos Atletas, a primeira formação grená em campo teve: Gabriel Toebe; Windson, Joilson e Maurício Ribeiro; Thiago Ennes, Dudu Vieira, Tomas Bastos, Calyson e Vitinho; Jhonatan Ribeiro e Jeam.

A formação com três zagueiros é uma das possibilidades testadas pelo treinador para o começo de temporada. Tomas Bastos mais recuado para a segunda função do esquema 3-5-2 também chama a atenção. Não chega a ser novidade para o atleta, que executou esse papel com Tiago Gomes na Série C de 2024.

Além disso, outra aposta do técnico Fernando Marchiori neste início de trabalho tem sido a de utilizar o atacante Calyson como meio-campista.