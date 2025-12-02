Shamell avalia vitória do Caxias Basquete em casa e projeta duelo diante do Minas

O Caxias Basquete tem feito boa campanha na sua nona participação no NBB. Após vencer o Cruzeiro em casa por 78 a 63, chegou a cinco vitórias em 10 jogos. Com isso, os comandados de Rodrigo Barbosa alcançaram o 50% de aproveitamento.
— Uma vitória importante, depois de uma derrota, é sempre bom ganhar em casa, ganhar bem. No último quarto tem bastante coisa que a gente tem que melhorar a gente sabe, é desafio pro próximo jogo contra Minas — comentou Shamell, que está na sua 18ª temporada do NBB.
Nesta quarta-feira (3), às 19h30min, o Caxias Basquete recebe o segundo melhor time do NBB, no Ginásio do Sesi. O Minas será o adversário de peso para o time de Shamell.
— Um jogo difícil, vai vir uma equipe descansada, mas vamos focar, campeonato longo. Este mês a tabela tem muitos jogos, corrida, viagens, coisas assim. O mais importante é arrancar algumas vitórias. Ano que vem a gente começa melhor do que ano passado. Eu acho que a gente está no caminho certo — avaliou Shamell.
Depois de enfrentar o Minas, o Caxias Basquete terá uma sequência de quatro jogos fora de casa pelo NBB. O primeiro será no sábado (6), contra o Flamengo, seguido pelo duelo diante do Botafogo dois dias depois. Na semana seguinte, a equipe encara o São José no dia 16 e fecha a série contra o Vasco, no dia 18.