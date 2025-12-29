Esportes

Em Caxias do Sul
Notícia

Secretário Municipal de Esporte e Lazer avalia 2025 e mantém sonho: "Uma das grandes bandeiras minhas é a arena multiuso"

Olmir Cadore participou do Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, para avaliar os feitos da pasta neste ano e projetar ações a partir de 2026

Rafael Rinaldi

Enviar email

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS