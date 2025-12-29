Secretário Municipal de Esporte e Lazer avalia 2025 e mantém sonho: "Uma das grandes bandeiras minhas é a arena multiuso"

Olmir Cadore foi entrevistado na Rádio Gaúcha Serra. Camila Corso / Agência RBS

Em 2024, mais de 130 mil pessoas vieram em Caxias do Sul por meio de eventos esportivos, desde futebol profissional a campeonatos amadores. Isso movimentou entre R$ 12 e 15 milhões na economia do município. Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o secretário municipal de Esporte e Lazer de Caxias do Sul, Olmir Cadore, fez um balanço do ano e afirmou que 2025 não ficou pra trás.

— Houve uma evolução considerável na economia porque ela se refletiu no turismo, um dos maiores fatores de movimentação financeira. Na gastronomia, postos de combustível, hotelaria especialmente, enfim, cresceu muito e isso é um ponto extremamente positivo — comentou Cadore, que reiterou:

— Contribuímos para que eventos grandes viessem para Caxias do Sul, como foi a Meia Maratona. Nós tínhamos quase 4 mil participantes, em torno de mil atletas de todo o Estado, que mexeram com a economia e deram visibilidade à cidade.

Eventos que se destacaram no ano

O secretário considerou o ano de 2025 no aspecto esportivo, dada a quantidade de eventos que foram realizadas pela Região ao longo do ano. Além disso, Cadore enalteceu os programas que foram executados em parceria com a pasta, que deu condições para que eles acontecessem sejam em quadras ou em gramados municipais.

— Programas importantes, como o Atleta do Amanhã, como o Viver, os Jogos Abertos e os Jogos Escolares, enfim, a cedência de espaços que a secretaria faz para a comunidade. Porque a gente sabe que os atletas individuais e os times querem um espaço para jogar, e a dificuldade financeira é um fator. Conseguimos emprestar os três ginásios, Enxutão, o Vasco e o CIE (Centro de Iniciação ao Esporte), os campos municipais, que são o Sagrada Família, Complexo da Zona Norte, Pioneiro, Enxutão, o Municipal.

Obras executadas

— Houve a troca da cobertura do Enxutão com calhas novas. Em que pese depois ter continuado as goteiras, mas eu falando com a empreiteira, ela praticamente solucionou todas, há poucos dias praticamente tinham sido sanada as goteiras... O Vascão também, houve melhorias na cobertura e nas calhas. A gente implantou uma plataforma de acessibilidade, isso aí para mim é uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha gestão — lembra Cadore, que continuou:

— Nós melhoramos o quiosque do bairro Pioneiro, trocamos toda a cobertura e a estrutura. A gente fez melhorias no CIE, no centro esportivo também do bairro São Caetano e o municipal também fizemos várias melhorias. A gente compactou o campo, o campo 2 especialmente, a pista de atletismo, compactamos com rolo, foi feita a demarcação das raias. Só que o que existe, o pessoal faz muito a comparação com a pista do SESI. Eu gostaria de ter lá no campo municipal uma pista igual a do SESI, porque ouvindo os corredores, todos eles defendem uma pista parecida ou igual àquela, mas passa por um valor de investimento. E dentro das informações que eu tenho, seria em torno de R$ 13 milhões. E a gente só consegue recursos através de emendas parlamentares.

Projetos para 2026

Dentre os projetos da pasta do Esporte e Lazer para o próximo ano, está um que, particularmente, é um desejo do secretário Cadore desde o início de seu trabalho em 2025: a construção de uma arena multiuso.

— Tenho algumas aspirações e uma arena multiuso, um ginásio poliesportivo, ele é extremamente necessário. Então, o Executivo, alguns secretários e o prefeito estão discutindo com o SESI a possibilidade porque o terreno onde o SESI está instalado é do município. Existe um contrato para 90 e poucos anos, há uma negociação para a prefeitura ficar, adquirir a estrutura do SESI e aí eu entendo que vamos ficar contemplados — revelou o secretário, que ratificou:

— Uma das grandes bandeiras minhas é o ginásio poliesportivo, a arena multiuso.

Melhoras no entorno do Enxutão