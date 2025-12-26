"Saio com o coração cheio de gratidão", afirma volante ao deixar o Juventude e ir para clube da Série A

Volante Caíque fez seu último jogo pelo Juventude na partida contra o Corinthians pela Série A. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O ciclo de Caíque Gonçalves no Estádio Alfredo Jaconi chegou ao fim nesta sexta-feira (26). Após duas temporadas de entrega e superação, o volante de 30 anos utilizou suas redes sociais para prestar uma última homenagem ao clube e à torcida jaconera antes de embarcar para um novo desafio no Nordeste.

Em uma mensagem no seu perfil nas redes sociais, o atleta destacou o orgulho de ter vestido a camisa alviverde e o carinho que recebeu em Caxias do Sul.

— Foram dois anos vestindo essa camisa com orgulho, vivendo momentos intensos, de aprendizado, crescimento e muita entrega. Só tenho gratidão à torcida jaconera, que sempre me acolheu com tanto carinho, apoio e respeito. O Juventude sempre fará parte da minha história — declarou o jogador, que completou:

— Saio com o coração cheio de gratidão, orgulho por tudo que vivi e a certeza de que dei o meu máximo por essa camisa.

A saída de Caíque não foi por falta de interesse do Juventude. A diretoria alviverde tentou a renovação, reconhecendo a importância do volante como pilar do meio-campo. No entanto, o rebaixamento para a Série B impôs um teto salarial rigoroso para 2026. Os valores solicitados pelo staff do atleta tornaram-se incompatíveis com a nova realidade orçamentária do clube, o que selou o fim da negociação.

Superação e Números de Titular

Caíque deixa o Jaconi com o status de titular absoluto. Sua trajetória foi marcada por um teste de resiliência: após disputar 34 jogos em 2024, sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho que o afastou dos gramados por meses. Em 2025, o volante deu a volta por cima e retornou em alto nível, somando mais 28 partidas.

Apesar do esforço individual e da liderança em campo, o ano terminou com a queda da equipe no Brasileirão.

O destino de Caíque será o Vitória. O anúncio oficial ocorreu nesta sexta-feira (26). O jogador chega ao clube baiano sem custos de transferência e com um contrato de duas temporadas.