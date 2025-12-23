Saiba quantos reforços o Juventude ainda busca para a disputa do Gauchão 2026

Departamento de futebol do Juventude segue no mercado. Ulisses Castro / Pioneiro

O Juventude inicia oficialmente a temporada de 2026 na próxima sexta-feira (26), no Estádio Alfredo Jaconi. A apresentação do elenco deve ocorrer no período da tarde. O elenco de jogadores está bem encaminhado e passará por uma grande reformulação sob o comando do técnico Maurício Barbieri. Muitos nomes estão encaminhados, outros atletas possuem contrato com o clube e a direção busca ainda mais três reforços no mercado.

Dos jogadores que encerraram os contratos, o departamento de futebol negocia com o meia-atacante Nenê, com o lateral Alan Ruschel e o zagueiro Marcos Paulo. O clube está otimista na permanência dos três. O clube ainda busca no mercado da bola até três nomes. O foco está no setor de meio-campo e ataque.

A primeira definição anunciada nesta terça-feira (23) foi o trio de goleiros. Jandrei e Ruan Carneiro permanecem no Alfredo Jaconi, enquanto Pedro Rocha chega da Ponte Preta.

O Juventude tem ainda outros 10 jogadores com contrato para o novo ano. Alguns nomes de destaque, como o zagueiro Rodrigo Sam, o lateral Igor Formiga, o meio-campista Mandaca e o atacante Gabriel Taliari. Os dois últimos recebem constantemente muitas sondagens do mercado da bola, mas nenhum negócio ainda foi concretizado para uma possível venda dos dois atletas. O Juventude tem uma previsão de venda de R$ 7 milhões no orçamento de 2026.

Diversos nomes estão acertados para o começo da temporada, como o lateral-direito Raí Ramos (ex-Novorizontino) e o lateral-esquerdo Patryck Lanza, jovem revelação do São Paulo, que chega por empréstimo. Outra revelação encaminhada é Ray Breno, camisa 10 do sub-20 do Vasco na temporada 2023, quando Maurício Barbieri era o comandante do time carioca.

Para a defesa, a principal contratação deve ser o zagueiro Messias, do Goiás e com passagem pelo Santos. Atleta experiente, ele que chegaria como um "Xerife" para compor a dupla defensiva com Rodrigo Sam. O volante Léo Oliveira (ex-Ponte Preta) também terá como destino o Alfredo Jaconi. O atacante Alisson Safira, com 10 gols em 22 partidas no Cuiabá neste ano, chega para reforçar o setor ofensivo do Verdão.

Dos nomes que já vieram a público, a situação do elenco do Juventude está se encaminhando e deve ter novidades até o dia 26.

ELENCO 2026

Goleiros: Jandrei, Ruan Carneiro e Pedro Rocha;

Zagueiros: Rodrigo Sam, Abner, Natã, Bernardo, Yan Souto*** e Marcos Paulo*;

Laterais: Igor Formiga, Patryck Lanza** e Raí Ramos**;

Meio-campistas: Giraldo, Léo Oliveira**, Luiz Henrique e Mandaca;

Atacantes: Gabriel Taliari, Galego, Marlon Santos e Alisson Safira**

*Renovação encaminhada

**Falta oficializar

***Retorna de empréstimo