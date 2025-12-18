Saiba o que falta para o Juventude avançar nas negociações com Nenê

Nenê encerrou a sua terceira temporada no Juventude em 2025. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O meia-atacante Nenê ainda não definiu o seu futuro para 2026. A aposentadoria deve ser adiada pela terceira vez. O jogador não se manifestou se deseja atuar por mais uma temporada completa ou apenas por alguns meses.

O Juventude segue com a intenção de renovar o contrato com o camisa 10, que está na sua terceira temporada no Estádio Alfredo Jaconi e já adiou por duas vezes o "ingresso no INSS".

Nesta semana, o Botafogo-PB revelou ter conversas com o atleta para levá-lo do Rio Grande do Sul à Paraíba. O Juventude ainda não fez uma proposta oficial de renovação de contrato pelo atleta de 44 anos. O Departamento de Futebol do Verdão aguarda o atleta retornar de viagem de férias para sentar, conversar e fazer a sua proposta de renovação.

Após o fim do Campeonato Brasileiro da Série A, que resultou no rebaixamento do Juventude, Nenê viajou para os Estados Unidos e foi curtir a neve em Nova York. Ele foi com o seu amigo da bola, Neymar. No começo da semana, Nenê postou uma foto nas redes sociais em Brasília, participando de um evento para jovens atletas, organizado pelo PSG, clube que ele já defendeu.