Esportes

Vovô fica?
Notícia

Saiba o que falta para o Juventude avançar nas negociações com Nenê

Além do Verdão, clube da Série C do Campeonato Brasileiro também tem o interesse em contratar o atleta de 44 anos para a temporada de 2026

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS