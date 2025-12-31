Saiba o custo do Juventude para manter a qualidade dos gramados do CT e do Estádio Alfredo Jaconi

CT do Juventude ganhou uma nova cara com a Série A do Brasileiro. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Nos últimos anos, o Juventude aproveitou a vitrine e os recursos da elite do futebol brasileiro para transformar o Centro de Formação de Atletas e Cidadãos (CFAC) em uma referência no interior gaúcho. Com a construção de um novo prédio para o departamento profissional, o clube centralizou suas operações, mas o rebaixamento para a Série B impôs um pé no freio em novas grandes obras.

Em entrevista à Rádio Gaúcha Serra, o vice de patrimônio do clube, Rafael Bellei, detalhou como será a gestão da infraestrutura em um ano de orçamento reduzido.

Planejamento no CT em 2026

Embora o novo prédio já seja uma realidade, alguns detalhes internos precisarão esperar. A prioridade absoluta da diretoria em 2026 será o desempenho dentro das quatro linhas, o que deixa o acabamento de certas áreas do CT em segundo plano.

— A gente tem um segundo pavimento, que seriam as salas de trabalho dos profissionais da comissão técnica e dos preparadores físicos, todo o staff. Para essa parte a gente ainda precisa finalizar a mobília, temos um auditório que não está 100% finalizado. Não vamos conseguir fazer isso agora nesse próximo ano, porque a gente vai reduzir bastante o investimento em infra. O foco é quase 100% voltado para o futebol, então vamos trabalhar mais com a questão de manutenção —explicou o dirigente.

Se as obras físicas desaceleram, o cuidado com o campo de jogo segue em ritmo acelerado. O Juventude está finalizando o Campo 1 do CT, onde aposta em uma variedade específica de grama bermuda para tentar eliminar a necessidade do custoso plantio de inverno. De acordo com Belei, o campo deve estar pronto em janeiro. O Campo 2 é 100% sintético, com uma tecnologia de alto nível e já foi inaugurado pelo clube nesta temporada.

Na abertura da pré-temporada, o time inaugurou o sexto gramado do CT, com direito a drenagem e irrigação de primeiro nível.

O custo da excelência

Um dos maiores orgulhos do Juventude na Série A foi a qualidade do gramado do Alfredo Jaconi, elogiado por jogadores, imprensa e o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira. Para 2026, o plano é manter o padrão "Série A", mesmo que isso signifique um esforço financeiro considerável. Somando o Jaconi e os campos do CT, o investimento ultrapassa a marca de sete dígitos.