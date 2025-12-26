Ronei ganha nova chance como volante e tenta se firmar no Caxias em 2026

Ronei chega para uma nova função na temporada de 2026. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

O futebol é feito de segundas chances, e Ronei parece estar vivendo a sua no Estádio Centenário. Após uma temporada de 2025 marcada por críticas e um desempenho abaixo do esperado, o jogador inicia 2026 sob uma nova perspectiva. Ele deve ganhar uma nova função, de volante, posição onde tenta apagar a má impressão deixada como lateral-direito.

Contratado originalmente para disputar a ala direita, Ronei nunca conseguiu ameaçar a titularidade de Thiago Ennes. Em 14 jogos, não convenceu a torcida, e o ponto baixo de sua trajetória foi a substituição por motivos técnicos no segundo tempo do jogo decisivo contra o Floresta, que selou o destino do clube na Série C.

Entretanto, o técnico Fernando Marchiori identificou no atleta características para atuar no setor central. Durante a pré-temporada, Ronei tem sido testado como volante.

Intensidade como Palavra de Ordem

Na reapresentação do elenco nesta sexta-feira (26), Ronei destacou a cobrança do novo comandante e como o grupo tem respondido ao ritmo dos treinamentos para o Gauchão.

- O professor Fernando é um cara muito intenso no dia a dia, né, e com isso que ele pede que a gente também seja muito intenso em todas as ações. Quanto antes a gente assimilar o trabalho dele, a forma que ele gosta de jogar e os movimentos, mais antes a gente vai estar pronto para a estreia - avaliou o jogador.

Para o agora volante, o Caxias entra na reta final de preparação com uma base física e tática sólida. Após mais de um mês de treinamentos, o foco agora volta-se para os ajustes finos nos amistosos contra Monsoon e Novo Hamburgo.

- Já são cinco semanas de trabalho muito intenso, acredito que a gente chega muito preparado. A equipe tem evoluído a cada semana, a cada amistoso. Estamos conseguindo pôr em prática tudo o que o Fernando tem pensado de estilo de jogo - destacou.