Esportes

Novidade
Notícia

Reviravolta no gol: Juventude acerta permanência Jandrei

O que parecia improvável aconteceu: após o negócio "travar" por questões financeiras, o desejo do goleiro em permanecer na Serra Gaúcha pesou 

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS