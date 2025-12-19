Reviravolta no gol: Juventude acerta permanência Jandrei

Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O mercado do Juventude ganhou novos capítulos nesta sexta-feira (19). Após a diretoria sinalizar que a permanência de Jandrei era difícil devido à exigência do São Paulo pelo pagamento integral dos salários, as negociações avançaram positivamente.

O goleiro, natural de Itaqui, manifestou expressamente o desejo de seguir no Rio Grande do Sul, onde foi titular com a camisa do Verdão. Para viabilizar o novo empréstimo, o Juventude aceitou arcar com mais da metade dos vencimentos do atleta (70%), garantindo a continuidade de uma das lideranças do elenco para 2026.

O goleiro de 32 anos disputou 19 partidas pelo Juventude neste ano e tinha contrato com o São Paulo até o fim de 2026. Com isso, não atuará mais no Tricolor Paulista.

Com a manutenção de Jandrei, o técnico Maurício Barbieri começa a ter uma base importante para o setor defensivo antes da reapresentação oficial nesta sexta-feira (26). A estratégia do Juventude parece clara: unir a experiência de quem já conhece o clube com a jovialidade de atletas que buscam espaço no cenário nacional.