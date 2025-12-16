Renovação com zagueiro e saída de goleiro: como andam as negociações do Juventude

Vice de futebol, Luis Carlos Bianchi, esteve na apresentação do novo treinador. Ulisses Castro / Pioneiro

O Juventude está trabalhando na renovação de vínculos de alguns jogadores importantes que têm seus contratos se encerrando neste mês de dezembro. Além do meia-atacante Nenê e do lateral-esquerdo Alan Ruschel, o vice-presidente de futebol, Luis Carlos Bianchi, confirmou o interesse em manter o zagueiro e lateral-esquerdo Marcos Paulo, que ganhou destaque na reta final do Brasileirão com o técnico Thiago Carpini:

— A gente está negociando algumas situações. Tem até mesmo o Marcos Paulo, é uma possibilidade de permanecer, mas estamos trabalhando em cima disso. A partir de agora, com a definição do nosso treinador, de fazer uma avaliação mais profunda sobre a viabilidade e a conveniência de renovar alguns desses contratos — afirmou Bianchi.

Jandrei descartado e busca por novo goleiro

Na meta, o Juventude terá que buscar um novo goleiro titular para 2026. A permanência de Jandrei, que pertence ao São Paulo e foi o atleta que melhor se encaixou na posição no Jaconi, está praticamente descartada. O alto custo salarial integral é o principal impedimento para o jogador permanecer no Papo.

— Dificilmente o Jandrei vai continuar. O Jandrei esteve aqui esse ano com o salário dele pago pelo São Paulo, uma boa parte, e o São Paulo já demonstrou o desinteresse, eles não pretendem manter essa forma de negócio — revelou o vice de futebol.

Bianchi explicou que o São Paulo não manterá o formato de empréstimo com o salário dividido, forçando o interessado a arcar com o valor total.