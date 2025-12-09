Esportes

Dores na panturrilha
Notícia

Reforço estrangeiro do Caxias sofre lesão e não participa de últimos treinos 

Defensor chileno, entretanto, deve voltar às atividades na quarta-feira (10) e será anunciado pelo clube para a temporada de 2026

Rafael Rinaldi

