Reforço estrangeiro do Caxias sofre lesão e não participa de últimos treinos 

Robles será reforço do grená para 2026. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Um dos 15 reforços contratados pelo Caxias para 2026, o zagueiro chileno Andrés Robles, ainda não foi anunciado pelo clube. O defensor teve uma lesão na panturrilha e ficou de fora do jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas, no sábado (6), além de perder as primeiras atividades desta semana.

Contudo, o defensor deve voltar aos trabalhos normais nesta quarta-feira (10), e em breve será anunciado pelo clube.

Aos 31 anos, o chileno atuou por dois clubes brasileiros em 2025: Botafogo-PB e Água Santa. A chegada do jogador reforçou o setor defensivo grená, que passou por uma profunda reformulação após o término do último campeonato da Série C.

Preparação para novos testes

Nesta terça-feira (9), o treinamento do grupo de atletas ocorreu no período da tarde. Já na quarta as atividades ocorrem em dois períodos.

No sábado (13), às 9h30min, com portões abertos, a equipe de Fernando Marchiori fará o segundo teste da pré-temporada diante da equipe sub-20 do clube grená.