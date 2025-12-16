Reencontro no Jaconi? Barbieri vê Nenê como "peça importante" e analisa uso do atleta em caso de renovação 

Elenco do Juventude, sob o comando de Mauricio Barbieri, se apresenta no dia 26 de dezembro. Ulisses Castro / Pioneiro

Na coletiva de apresentação, o técnico Maurício Barbieri foi questionado sobre a situação de Nenê, peça que a direção do Juventude busca renovar para 2026. O meia-atacante, que está de férias e pode adiar a aposentadoria por mais um ano, trabalhou com Barbieri no Vasco em 2022.

O treinador demonstrou interesse na sequência do trabalho do jogador no Jaconi e relembrou a passagem pelo clube carioca:

— Eu entendo sim que o Nenê é uma peça importante. Eu acho que a carreira do Nenê dispensa comentários. Foi um jogador que me ajudou bastante num primeiro momento no Vasco. A saída do Nenê naquele momento foi uma decisão muito mais dele do que do clube, em função da reestruturação que estava sendo feita — lembrou Barbieri.

O novo técnico do Juventude ainda elogiou a decisão de Nenê de vir para o Juventude, onde conseguiu manter um papel de destaque:

— Foi uma decisão dele acabar naquele momento optando por vir para cá e eu acho que foi uma decisão, essa opinião particular, acertada porque ele conseguiu ter um protagonismo importante na juventude — analisou.

Utilização em 2026?

Sobre uma possível utilização do experiente jogador na próxima temporada, o novo comandante do Juventude deixou claro que não construirá o time em torno de um único atleta, mas buscará potencializar o desempenho de todos.

— Eu acho que o Nenê tem condições de ser uma peça importante para nós na sequência da temporada. Não vou construir a equipe ao redor do Nenê como não construiria ao redor de outro jogador. Eu acho que o jogo é coletivo — destacou Barbieri.

O foco do treinador do Verdão é encontrar a melhor forma de encaixar Nenê e os demais atletas no esquema tático e citou outros nomes: