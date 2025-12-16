Esportes

Vovô Garoto
Notícia

Reencontro no Jaconi? Barbieri vê Nenê como "peça importante" e analisa uso do atleta em caso de renovação 

Novo técnico do Juventude comentou sobre a possibilidade de renovação do meia de 44 anos, e relembrou a parceria que tiveram no Vasco

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS