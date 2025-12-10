Presidente do Juventude explica reestruturação e fim da vice-presidência das Categorias de Base

Presidente Fábio Pizzamiglio também anunciou um orçamento de 26 milhões para o futebol masculino em 2026. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

A nova diretoria executiva do Juventude, aclamada na última terça-feira (9), oficializou mudanças estruturais no clube. Duas das principais alterações visam otimizar a gestão e dar mais suporte ao profissional: a criação da Vice-Presidência de Finanças e a extinção da Vice-Presidência das Categorias de Base.

Leonardo Tonietto comandará a pasta de finanças. Anteriormente, essa área estava sob a responsabilidade do vice-presidente administrativo, Paulo Roberto Stumpf. O presidente Pizzamiglio explicou o motivo da mudança:

— A gente trouxe o Leonardo Tonietto como vice de finanças. Com a saída do Paulo desse setor, para ele também ficar ao meu lado, sendo como primeiro vice, cuidando de todas as áreas, me dando suporte para cuidar de todas as áreas, até porque eu estava um pouquinho desgastado com todas as viagens — comentou Pizzamiglio.

Base: Concentração no Departamento de Futebol

Em movimento contrário ao que havia sido implementado na gestão anterior, o Juventude encerrou a Vice-Presidência das Categorias de Base. A pasta agora será integrada ao Departamento de Futebol, sob uma gestão unificada.

Pizzamiglio justificou a mudança como um retorno ao modelo que deu certo e uma forma de espelhar o trabalho do profissional em todas as categorias:

— A gente acabou mudando um pouquinho o formato, agregando todas as áreas esportivas de futebol dentro do departamento de futebol, então ficam todas as bases: escola, o departamento masculino, o departamento feminino, tudo dentro do departamento de futebol, com o (Luis Carlos) Bianchi sendo o coordenador. A ideia de tudo isso é ter um guarda-chuva para que a gente trabalhe em todas as categorias da mesma forma que o profissional, espelhando a ideia do profissional — detalhou o presidente aclamado para mais dois anos no comando do Verdão.