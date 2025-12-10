Presidente do Juventude detalha o orçamento para 2026; Veja os números

Fábio Pizzamiglio foi aclamado para mais dois anos como presidente do Juventude. Fernando Alves / Juventude / Assessoria

Na noite em que foi aclamado para o biênio 2026/2027, o presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio, detalhou para os mais de 100 conselheiros presentes os números do orçamento para a próxima temporada. Na temporada que vem, o clube disputará o Gauchão, a Copa do Brasil, a Série B do Brasileiro e a Copa Sul-Sudeste.

Pizzamiglio garantiu que o planejamento financeiro para 2026 será mais robusto do que o utilizado em 2023, ano em que o Juventude conquistou o vice-campeonato da Série B e o acesso à elite.

O orçamento total do Juventude para 2026 está fixado inicialmente em R$ 39 milhões, com a possibilidade de crescimento ao longo do ano.

— Nosso orçamento vai girar em torno de R$ 39 a R$ 40 milhões, e desse valor nós devemos destinar cerca de R$ 26 milhões no departamento de futebol — afirmou o presidente.

Pizzamiglio ressaltou que, a exemplo de 2023, o orçamento será incrementado conforme o avanço nas copas, o que ele chamou de "orçamento variável".

— Aquele ano, se eu não me engano, nós chegamos a R$ 45 milhões, então a gente iniciou com 30, e se eu não me engano, fomos a 45 milhões. Nosso objetivo também é aumentar esse ano aqui, mas a gente sempre tenta iniciar com um orçamento pessimista — explicou.

Fábio Pizzamiglio também disse que o Juventude começa a temporada de 2026 com metas ambiciosas, como o título gaúcho.

— Nosso objetivo sim é ter o acesso novamente (Brasileirão Série A), voltar a estar na final do Gauchão, tentar mais uma vez o título gaúcho. A Copa Sul-Sudeste é totalmente possível a gente também ter um bom resultado — comentou.

Distribuição de Recursos

O orçamento de R$ 39 milhões está distribuído da seguinte forma, com foco principal no futebol masculino, mas também com fatias para o futebol feminino, base e infraestrutura.