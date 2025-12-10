Esportes

2026
Notícia

Presidente do Juventude anuncia novo executivo e não descarta técnico com passagem pela Série A

Fábio Pizzamiglio foi aclamado presidente para os próximos dois anos e concedeu entrevista coletiva após reunião do Conselho Deliberativo, na noite desta terça-feira (9)

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS