Presidente do Juventude anuncia novo executivo e não descarta técnico com passagem pela Série A

O Juventude deu um passo na sua reestruturação para 2026. Na reunião do Conselho Deliberativo desta terça-feira (9), o presidente Fábio Pizzamiglio anunciou a contratação de Lucas Andrino como o novo executivo de futebol do clube, que chega para substituir Júlio Rondinelli.
Andrino foi o nome escolhido pela direção alviverde após analisar cinco candidatos e realizar um período de entrevistas na última semana. O profissional, ex-Goiás, de onde foi liberado em outubro, agradou a direção por seu histórico de resultados.
Andrino se destacou principalmente pelo São Bernardo, onde colecionou conquistas e acessos:
- 2021: Conquistou o Paulistão A2 e a Copa Paulista.
- 2022: Obteve o acesso à Série C.
- 2023: O clube chegou às quartas de final do Paulistão e conquistou o Troféu do Interior.
- 2024: Encerrou o Estadual com a 5ª melhor campanha geral.
Sua primeira missão no Juventude será concluir a definição do novo comandante técnico:
— Nós hoje anunciamos no Conselho Deliberativo a contratação do Lucas Andrino, e a partir da chegada dele a gente vai fazer as definições finais e podemos anunciar quem que a gente vai conseguir fechar de treinador — declarou Pizzamiglio.
Barbieri é o ficha 1
Sobre a especulação de Maurício Barbieri assumir o cargo de treinador em 2026, o presidente não confirmou, mas também não descartou a negociação:
— É um nome analisado, sim — resumiu Pizzamiglio.
Barbieri está desempregado desde que deixou o Athletico Paranaense após a sexta rodada da Série B. Ele ganhou maior visibilidade no Red Bull Bragantino, onde trabalhou por três temporadas (2020 a 2023), levando o time ao vice-campeonato da Copa Sul-Americana e à Libertadores.
Apesar da escassez de nomes no mercado, a direção busca manter o perfil de treinador que deu certo nos últimos anos, seguindo a linha de Thiago Carpini:
— A ideia é seguir o perfil, nem sempre a gente consegue. É um perfil com essa forma de jogo propositivo, um treinador mais novo, vamos dizer assim, que consiga conversar com jogadores com uma proposta de jogo moderna. Foi assim que a gente conseguiu ter bons resultados nos últimos anos. Vamos tentar seguir essa ideia de jogo que a gente subiu, que a gente se manteve na A — finalizou Pizzamiglio.