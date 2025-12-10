Presidente do Juventude anuncia novo executivo e não descarta técnico com passagem pela Série A

Lucas Andrino acompanhou os últimos jogos do Juventude pelo Brasileirão no Estádio Alfredo Jaconi. Rosiron Rodrigues / Goiás EC/Divulgação

O Juventude deu um passo na sua reestruturação para 2026. Na reunião do Conselho Deliberativo desta terça-feira (9), o presidente Fábio Pizzamiglio anunciou a contratação de Lucas Andrino como o novo executivo de futebol do clube, que chega para substituir Júlio Rondinelli.

Andrino foi o nome escolhido pela direção alviverde após analisar cinco candidatos e realizar um período de entrevistas na última semana. O profissional, ex-Goiás, de onde foi liberado em outubro, agradou a direção por seu histórico de resultados.

Andrino se destacou principalmente pelo São Bernardo, onde colecionou conquistas e acessos:

2021: Conquistou o Paulistão A2 e a Copa Paulista.

Conquistou o Paulistão A2 e a Copa Paulista. 2022: Obteve o acesso à Série C.

Obteve o acesso à Série C. 2023: O clube chegou às quartas de final do Paulistão e conquistou o Troféu do Interior.

O clube chegou às quartas de final do Paulistão e conquistou o Troféu do Interior. 2024: Encerrou o Estadual com a 5ª melhor campanha geral.

Sua primeira missão no Juventude será concluir a definição do novo comandante técnico:

— Nós hoje anunciamos no Conselho Deliberativo a contratação do Lucas Andrino, e a partir da chegada dele a gente vai fazer as definições finais e podemos anunciar quem que a gente vai conseguir fechar de treinador — declarou Pizzamiglio.

Barbieri é o ficha 1

Sobre a especulação de Maurício Barbieri assumir o cargo de treinador em 2026, o presidente não confirmou, mas também não descartou a negociação:

— É um nome analisado, sim — resumiu Pizzamiglio.

Barbieri está desempregado desde que deixou o Athletico Paranaense após a sexta rodada da Série B. Ele ganhou maior visibilidade no Red Bull Bragantino, onde trabalhou por três temporadas (2020 a 2023), levando o time ao vice-campeonato da Copa Sul-Americana e à Libertadores.

Apesar da escassez de nomes no mercado, a direção busca manter o perfil de treinador que deu certo nos últimos anos, seguindo a linha de Thiago Carpini: