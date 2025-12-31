Esportes

Retrospectiva grená
Presidente do Caxias avalia 2025, a frustração na Série C e os objetivos para a nova temporada

No primeiro ano da gestão de Roberto de Vargas, Grená ficou entre os quatro melhores no Estadual, avançou para a segunda fase da Série C e acabou a temporada frustrando o sonho do acesso à Série B

Rafael Rinaldi

