Presidente do Caxias avalia 2025, a frustração na Série C e os objetivos para a nova temporada

No primeiro ano como presidente do Caxias, Roberto de Vargas viveu de perto fortes emoções em 2025. O mandatário grená viu seu time chegar entre os semifinalistas do Gauchão, avançar para a segunda fase da Copa do Brasil e liderar a primeira fase da Série C. Mas o duro golpe veio com a não conquista do principal objetivo da temporada: o acesso à Série B do nacional.

Num Estadual conturbado, o Caxias cumpriu seu papel de competir e ficar entre os quatro melhores. A eliminação na semifinal para o Inter, no entanto, veio num momento em que Luizinho Vieira vivia forte pressão nos bastidores, tanto pelo desempenho do time como pela relação estremecida com o torcedor.

Nem a queda a duras penas na Copa do Brasil para o Fluminense — quando perdeu por 2 a 1, mas competiu diante de uma equipe da Série A — foi o suficiente para melhorar a relação entre técnico e torcida.

Após duas rodadas da Série C veio a mudança de principal impacto promovida pela direção grená: a saída de Luizinho Vieira e a contratação do técnico Júnior Rocha.

Com o novo comandante da casamata, o torcedor do Caxias viu seu time liderar com sobras a primeira fase da Série C. Porém veio o quadrangular do acesso e a equipe terminou na lanterna, sem vence rum único jogo.

— Se a gente tivesse começado o ano e tivesse dito que tudo isso ia acontecer, de repente a gente assinava embaixo. E no meu primeiro ano tenho que pegar um pouco de experiência também né? Eu não sou do ramo, estou entrando agora. Então, acho que o ano foi bom — admitiu Roberto de Vargas em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

O presidente grená reiterou o gosto amargo pelo desempenho da equipe na reta final da Série C.

— Nossos objetivos que imaginávamos no começo, quando a gente entrou como presidente, todos foram alcançados. Mas é claro que com o andamento do campeonato, com o desempenho, a gente vai querendo mais. Vai almejando mais. E o final não foi legal — comentou De Vargas, que completou:

— Ficou um gostinho de que poderíamos ter subido. Então, por isso, o sentimento de frustração, mas a campanha foi boa. Conseguimos nos manter na Série C. Vamos ter 10 jogos em casa e não nove jogos como nós tivemos esse ano, é um ganho, então vamos nos preparar para o ano que vem fazer um bom desempenho em todas as competições que disputarmos.

De olho em 2026

Roberto de Vargas ainda comentou o que espera do clube em 2026, sobretudo quanto ao investimento que o Caxias poderá fazer para as disputas de Gauchão, Copa do Brasil e Série C.

— Em 2025, o Caxias tinha um orçamento projetado que aumentou durante o ano, consideravelmente, e a tendência para o próximo ano é nós conseguirmos aumentar mais o orçamento do futebol com a entrada de novos patrocinadores, novos colaboradores que a gente está trazendo para entrar na Série C do ano que vem — lembrou o presidente, que completou: