Técnico do Juventude detalha perfil de reforços e montagem do elenco: "A fase é de reconstrução" 

Apresentado oficialmente, Maurício Barbieri afirmou que o clube terá pouco tempo para ser assertivo, com a pré-temporada começando no dia 26 de dezembro e a estreia no Gauchão marcada para 10 de janeiro

Tiago Nunes

