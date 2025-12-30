Ler resumo

Maurício Barbieri, técnico do Juventude, em treinamento no CT alviverde. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O atacante uruguaio Manuel Castro, de 30 anos, já está em Caxias do Sul e participou do primeiro treino com o elenco do Juventude nesta terça-feira (30). A contratação foi um pedido do técnico Maurício Barbieri, que trabalhou com o jogador no Juárez, do México, na temporada passada. Por lá, ele disputou 15 partidas e marcou dois gols.

— Ele já jogou de extremo, mas na verdade é um segundo atacante. Um jogador que tem vigor físico muito interessante, principalmente pro futebol do Sul, que tem facilidade de fazer gol. Ele teve duas lesões que complicaram um pouco a carreira dele, mas já está recuperado, inclusive já fez 18 jogos após a última lesão, então nós ficamos muito atentos quanto a isso — afirmou o executivo Lucas Andrino.

Antes de chegar ao futebol brasileiro, o atleta estava no Liverpool, do Uruguai, onde atuou em 18 jogos em 2025, anotando dois gols e contribuindo com duas assistências. Em 2022, viveu uma das melhores fases da carreira no Estudiantes, da Argentina, com 53 partidas, sete gols e sete assistências. Além dessa temporada, defendeu o clube argentino em outras três passagens.

Castro é um jogador versátil, que atua como ponta direita e também pode desempenhar funções no meio-campo. Seu perfil atende às características solicitadas por Barbieri para reforçar o setor criativo do Juventude. A expectativa é que o uruguaio agregue qualidade e experiência ao elenco alviverde.

— Foi uma indicação do nosso treinador. Ele trabalhou com o Manu no México no Juárez. Eu entrei em contato com a gente não é uma operação simples. Uma operação um pouquinho mais complexa. É um jogador que, com certeza, as características atendem aquilo que o Maurício pediu para que eu buscasse no mercado — avaliou Andrino.