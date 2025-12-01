Esportes

Basquete da Gaúcha
Notícia

OUÇA AGORA: Caxias Basquete x Cruzeiro pelo NBB 2025/26

Partida inicia às 19h30min, no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul

Camila Corso

