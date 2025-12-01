OUÇA AGORA: Caxias Basquete x Cruzeiro pelo NBB 2025/26

Nesta segunda-feira (1º), o Caxias Basquete enfrenta o Cruzeiro pelo NBB 2025/26. A partida inicia às 19h30min, no Ginásio do Sesi, em Caxias do Sul.
O Basquete da Gaúcha transmite o jogo na Rádio Gaúcha Serra a partir das 19h, no 102.7FM e no app de GZH, opção Serra. A narração é de Eduardo Costa, os comentários de Rodolfo Bellato, o Dida, nas reportagens Maurício Reolon e Rafael Rinaldi. Na Central dos Esportes, Camila Corso
Ambos os times vêm de derrota. O Gambá perdeu por 77 a 66 para o Paulistano, fora de casa. Já a torcida mineira viu o Cruzeiro perder para o Pinheiros por 102 a 89.
O time caxiense venceu quatro dos nove confrontos disputados até agora e tem 44,4% de aproveitamento. A equipe de Rodrigo Barbosa ocupa a 11ª posição, enquanto o Alviazul é 17º colocado.